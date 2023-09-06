重慶智博會開幕 聚焦新能源車

以「智匯八方，博採眾長」主題的2023中國國際智能產業博覽會（簡稱2023智博會）4日重慶開幕。

中新社報導，2023智博會聚焦「智能網聯新能源汽車」和數字中國等年度主旨，將圍繞智能網聯新能源汽車、智能裝備及智能製造、新一代信息技術、智慧城市4大專業板塊，開展會、展、論、賽以及發布、對接考察等系列活動；全方位展示動力電池、關鍵基礎零部件、元器件、人工智能、智慧交通等細分領域的前沿創新產品、頂尖技術系統和最新解決方案。

據介紹，作為中國中西部地區唯一直轄市，重慶正在全面探索大數據智能化引領創新驅動發展、推動經濟轉型升級。當地提出，將加快打造世界級智能網聯新能源汽車、新一代電子信息製造業等萬億級主導產業集群。

值得注意的是，「智能網聯新能源汽車」是數字產業化和產業數字化的典型場景。重慶是中國重要的汽車生產基地，集聚了20家整車和1000多家規模以上配套企業，擁有中國西部地區最完整的智能網聯新能源汽車產業鏈，測試、應用處於全國領先水平。

在當天同步舉行的重大招商項目集中簽約活動中，重慶與國內外行業龍頭企業達成系列合作，簽約項目84個，正式合同額2138.6億元（人民幣，下同）。其中，涉及智能網聯新能源汽車領域項目19個、正式合同額688億元，將從產業、科技、資本等要素層面持續補足重慶市汽車產業生態所需。