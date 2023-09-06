陸補強半導體上游 解開卡脖子

經濟日報／ 記者 葉文義

大基金三期直接對準大陸半導體產業最弱的一環，也就是最上游的半導體設備領域，更是美國對中國大陸科技卡脖子的關鍵所在，也就是說，大基金三期肩負任務相較一、二期將更顯艱鉅。

大陸官方在2014年9月成立大基金，目的是扶持本土晶片業發展，減少對海外依賴。

從半導體設備國產替代角度而言，目前大陸在核心半導體設備方面的替代空間相當大，技術提升十分迫切。

據陸媒報導，大陸半導體設備國產化率約36%，但在28奈米以下先進製程設備幾乎空白，多家企業已開始嘗試突破高端先進半導體設備。

實際上，美國自去年開始加強防堵大陸發展半導體，尤其結合盟友限制對中國大陸出口半導體設備，包含全球前三大半導體設備商都在內。路透報導，大基金三期將直接對準晶片製造設備領域，並加緊追趕美國等競爭對手的步伐，也是不得不為的舉措。

即將報到的三期計劃融資規模更超過一、二期甚多，大陸為突破科技「卡脖子」，投入資源不斷加大，實際效果如何，尚待時間驗證。

半導體 美國

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