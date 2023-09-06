突圍美封鎖 華為新機9成自產

中國大陸華為最新機型Mate 60 Pro上市後在大陸熱賣，綜合大陸「快科技」等報導，各界開箱後發現，Mate 60 Pro大陸國產化的比率達百分之九十以上。大陸財聯社指出，Mate 60系列手機大陸供應商至少有四十六家，顯示華為已有能力製造全產業鏈自主的智慧型手機。

Mate 60 Pro開賣後市場反應熱烈，華為供應鏈概念股股價持續走高，甚至有多家供應鏈廠商周一就攻上漲停。

據華為官方介紹，華為Mate 60 Pro支持衛星通話，也接入盤古人工智慧大模型。搭載鴻蒙操作系統四點○系統，電池容量為5000mAh，支持88W快充。

但華為並未公布Mate 60 Pro處理器相關訊息，也未說明是否支持５Ｇ，手機螢幕右上角也並不會顯示４Ｇ或５Ｇ，僅表示「不支持電信３Ｇ／２Ｇ和移動３Ｇ」。但經過測試，Mate 60 Pro下載速度超過、上傳速度接近５Ｇ。

針對外界最關注的核心晶片部分，大陸華鑫證券拆解後證實外界早前說法，Mate 60 Pro搭載華為旗下海思半導體的麒麟9000s處理器。而所有海思晶片都印有「二○三五」字樣，據稱這是隱喻自二○二○年第卅五周美國全面封殺華為５Ｇ後，海思所有晶片就都是「二○三五」批次。

天風國際證券分析師郭明錤在報告中點名華為Mate 60 Pro供應鏈可關注的廠商同樣多為「紅色供應鏈」，包括晶圓代工的中芯國際，台廠則有穩懋、大立光。郭明錤指出，華為Mate 60 Pro自八月廿九日開賣後需求強勁，預估華為下半年出貨計畫將提升約百分之廿，至五五○至六百萬部。按市場趨勢，Mate 60 Pro在發售十二個月後累積出貨量，預計至少將達到一千兩百萬部。

華為推出Mate 60 Pro，普遍被視為是中國大陸面對美國科技封鎖的一次成功突圍。央視評論稱，Mate 60系列的推出，不僅標誌著華為麒麟芯片（晶片）的歸來和華為５Ｇ手機的正式回歸，而且意味著華為將重整手機市場的舊山河。華為經歷四年制裁寒冬，正在迎來春天。

甫結束訪中行的美國商務部長雷蒙多回美後針對大陸發出諸多強硬言論，包括絕不會銷售最先進晶片給大陸。雷蒙多三日接受有線電視新聞網訪問，被問到美國半導體出口限制「是否要卡住中國軍事科技的脖子」時，雷蒙多稱這是美國正在做的事，中國如果感受到壓力就代表奏效了。