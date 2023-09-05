機構：Q2全球智能手機產量2.7億部創十年新低 傳音擠身前五

集微網消息，研究機構TrendForce 9月4日發佈報告，繼2023年一季度全球智能手機產量同比減少近20%後，第二季產量持續衰退約6.6%，僅2.7億部。合計2023上半年智能手機產量5.2億部，比去年同期衰退13.3%。

機構表示，無論是個別季度或是上半年合計，均創下十年新低記錄。生產表現低迷原因有三，其一，防疫限制解除後未如預期帶動需求；其二，新興印度市場人口紅利效應並未有效發揮優勢；其三，2022年品牌深受渠道庫存過高拖累，原先預估隨著庫存去化，品牌將恢復生產水平，但如今受經濟疲軟影響，民衆消費意願更為保守，從而導致上半年生產表現不如預期。

分品牌看，三星、蘋果、小米、OPPO、傳音、vivo位列前六名。傳音擠下vivo，首次進入全球第五名，其產量環比增長高達70%，Q2達到2510萬部。機搆分析，傳音高產的原因受惠於渠道庫存回補、新品上市、進軍中高端市場等，自三月開始即有相當不錯的生產表現，預估這一波成長態勢將延續到第三季。vivo（含iQOO）保守看待市場下半年需求，因此生產規劃上有所控制，二季度產量2300萬部，環比增長15%，跌至全球第六名。

三星依舊位於首位，二季度智能手機產量5390萬部，環比減少12.4%。機構認為，儘管已經發佈折曡屏新機Galaxy Z Fold5/Flip5，但對整體產量增長貢獻有限。

蘋果在第二季度是傳統淡季，產量4200萬部，環比減少21.2%。機搆稱即將發佈的新機iPhone 15/15 Plus 由於CMOS良率不佳，將對第三季度生產表現造成影響。不過，蘋果仍有希望憑借iPhone 15系列擠下三星，成為全球市佔率第一的智能手機品牌。

小米（含Xiaomi、Redmi、POCO）受惠於渠道庫存逐漸下降、新機鋪貨帶動，二季度產量約3500萬部，環比增加32.1%。相較其他品牌，小米渠道庫存仍偏高。OPPO（含realme、一加）第二季度受惠於東南亞等地的需求回升，產量約為2260萬部，環比增加25.4%。

TrendForce預計，今年第四季智能手機市場恐因全球經濟狀況再經歷一波轉變，下半年生產量可能因此再度下修。展望2024年，目前經濟侷勢不樂觀，TrendForce現仍維持全球產量年增2~3%的預估值，區域性的經濟走曏是否會再拖累生產表現仍待觀察。

（校對/趙月）