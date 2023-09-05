外國可成被告惹議 陸外交部：外國國家豁免法合國際法

大陸全國人大近日審議通過《外國國家豁免法》引發熱議，外界對於該法授權大陸法院受理以外國國家為被告的案件感到憂慮。大陸外交部發言人5日表示，該法旨在為大陸法院涉外案件提供法律依據，同時也確認外國及其財產在陸豁免基本原則，符合國際法與各國實踐。

大陸第14屆全國人民代表大會常務委員會第5次會議1日表決通過《外國國家豁免法》，自2024年1月1日起實施。該法共23條，涉6方面內容，包括大陸法院可就外國國家6類非主權行為引發的訴訟行使管轄權，如涉及商業活動引起的訴訟、相關非主權行為造成的人身傷害和財產損害引起的訴訟等。而該法也適用港、澳地區。

大陸外交部指出，《外國國家豁免法》參照國際通行做法，就外國國家豁免問題作出規定，旨在健全大陸外國國家豁免制度，為大陸法院審理涉及外國國家及其財產的民事案件提供法律依據，保障當事人合法權益，維護國家主權平等，促進對外友好交往，助力大陸更高水平對外開放。

陸外交部表示，《外國國家豁免法》確認外國國家及其財產在大陸享有豁免的基本原則，並規定例外情形，明確大陸法院可就外國國家非主權行為引發的訴訟，如涉及商業活動、相關人身傷害和財產損害等爭議的訴訟行使管轄權，並在嚴格限制的條件下，可對外國國家商業活動財產採取強制措施。這完全符合國際法和各國實踐。

陸外交部最後強調，「作為負責任大國，中國堅定維護國家主權平等原則，將依法保護中國公民和法人正當權益，尊重外國國家根據國際法應享有的豁免。」

該法推出引發國際輿論熱議，因為在該法下，大陸法院有權審理以外國國家為被告的民事案件。綜合西方媒體引述學者分析，該法擔心西方國家假借經濟商業滲透大陸，可能擴大保護國安的法律工具，且成為外交糾紛或外交談判的工具。

此前，大陸外交部條約法律司司長馬新民表示，立法目的主要是有外國法院頻頻受理和管轄針對大陸的「誣告案和濫訴案」，大陸法院卻不能管轄外國國家，這令中國公民、企業與外國國家發生商業糾紛後，無法透過中國法院維護正當權益。