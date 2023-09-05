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內外需皆弱 陸8月財新服務業 PMI 降至51.8、年內最低

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸財新傳媒5日公布財新中國8月服務業採購經理人指數（PMI）為51.8，為年內最低。顯示大陸內需、外需皆疲弱。（新華網）
大陸財新傳媒5日公布財新中國8月服務業採購經理人指數（PMI）為51.8，為年內最低。顯示大陸內需、外需皆疲弱。（新華網）

大陸財新傳媒5日公布財新中國8月服務業採購經理人指數PMI）為51.8，較7月下降2.3個百分點，遜於市場預期，且為年內最低，但仍高於榮枯線。至於8月財新中國綜合PMI微降0.2個百分點至51.7，為2月以來最低。顯示大陸8月服務業擴張略放緩。

從分項數據來看， 8月服務業供需擴張幅度放緩。當月經營活動指數在擴張期間降至年內最低，新訂單指數亦略有回落。外需明顯走弱，出口業務受挫，8月服務業新出口訂單指數年內首次降至臨界點以下。

從就業觀察，8月就業指數與7月基本持平，連續第七個月高於榮枯線。受調企業稱，業務需求上升，加上企業計劃擴張，支撐服務業用工增長。不過由於新訂單增加，訂單積壓加劇，8月積壓業務指數升至2月來最高。顯示服務業就業上仍有韌性。

從成本端看，8月由於原料、用工、燃料等費用增加，導致服務業生產成本增加，不過投入價格指數在擴張區間回落至近六個月低點。當月服務業出廠價格維持擴張，但幅度放緩。企業反映，出於轉移成本壓力的考量漲價，但市場競爭仍較為激烈，企業定價能力有限。

8月經營預期指數在擴張區間降至2022年12月來最低。顯示內需不足、外需下降，導致服務業企業信心邊際走低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，8月製造業景氣度有所改善，服務業增長勢頭放緩，經濟下行壓力依然較大。內部需求不足和弱預期的問題或在更長時間形成負面循環，疊加外需的不確定性，經濟下行壓力恐不斷加大。

此前，大陸統計局公布數據顯示：8月製造業PMI回升0.4個百分點至49.7；服務業PMI走弱1.0個百分點至50.5，連續兩個月創年內新低；綜合PMI回升0.2個百分點至51.3。財新PMI與大陸統計局在製造業、服務業數據走勢一致，但綜合PMI走勢則並不相同。

指數 PMI

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回落0.6% 8月物流業指數50.3%

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