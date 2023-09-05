陸將台資當外資 政策恐不適用

大陸近期力圖提振外資企業、民營企業的信心，昨宣布在發改委新設「民營經濟發展局」，引起財經界關注。針對這次促進民營企業發展的政策措施，大陸台商樂觀看待，但也有台商指出，大陸商務部仍將台資定義為外資，台企不適用；對台商發展是否有幫助，仍有不確定性。

大陸台企聯會長李政宏昨受訪指出，大陸官方成立民營經濟發展局，更加確定要支持民營經濟的決心。民營經濟承擔很多創新作為、解決就業等社會責任，但由於這幾年疫情與地緣政治動盪、產業鏈安全問題，大陸政府動用很多資源解決「卡脖子」問題，讓人感覺「國進民退」，但實際上並沒有，當局仍希望民營企業煥發活力。

他指出，如果這次促進民營企業的相關政策有包含台資，台企聯會把訊息向各地台協宣傳。但他強調，「如果台資企業被定義是外資企業，它是不適用的」，即使是部分地區先前頒布的（對台企）「同等待遇」措施，目前都還不能完全確定，能否適用於近期官方訂定的這些促進民營經濟發展的各項政策。