救民企信心 陸增設民營經發局

中國大陸經濟形勢面臨不少挑戰，官方近期頻推提振信心措施。大陸國家發改委昨宣布新設「民營經濟發展局」，是一九四九年中共建政以來首度設立此機構。

當局強調，此舉將進一步激發民營經濟發展活力和內生動力，民營經濟發展將迎來更廣闊前景。

大陸自去年底逐漸鬆綁疫情管制後，經濟復甦緩慢，加上房地產陷入低迷，大陸經濟表現未如預期。昨天官方宣布新設「民營經濟發展局」，也有回應外界質疑「國進民退」的用意，為民企提供發展定心丸的意圖明顯。

針對新設機構，大陸發改委副秘書長張世昕指出，「民營經濟發展局」主要職責包括追蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策。建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

大陸央視新聞解讀，上述民營經濟發展局主要職責共一○三個字，沒提到一個「管」字。這說明政府部門對民營經濟如何發展，認識是深刻的，對下一步工作如何做，思路是清晰的。相對於嚴格的管理，當下民營經濟更需要的是支持鼓勵、政策協調與切實服務。

提振民營企業與外資企業信心，是當前中共經濟政策重點之一，「兩個毫不動搖」（毫不動搖地鞏固和發展公有制經濟；毫不動搖地鼓勵、支持和引導非公有制經濟發展）近期再度成為官方熱門口號。

大陸澎湃新聞引述上海財經大學公共經濟與管理學院教授吳一平分析，民營經濟發展局的設立有利於協調不同部門的民營經濟支持政策，防範部門政策衝突與重疊等問題。另也有助於建立產業政策部門與各類民營企業的常態化溝通機制，企業對於政策效果也有管道可進行即時反饋，有利於政策的不斷更新完善。

七月以來，大陸官方陸續發布支持民營經濟的文件和政策，僅中央層級就有七項之多，發改委也已召開至少六次民營企業家座談會。