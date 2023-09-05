回落0.6% 8月物流業指數50.3%
中國物流與採購聯合會4日發布數據顯示，8月分中國物流業景氣指數為50.3%，較上月回落0.6個百分點。中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，8月，中國物流業景氣指數較上月雖略有回落，但仍保持在景氣區間，物流行業整體運行穩定。
中新社報導，中國物流信息中心物流統計處處長胡焓認為，回落主要受需求放緩和局地強降雨等多種因素疊加影響，具有一定季節性，往年同期也多有下降，但指數水平仍保持在景氣區間。
從分項指數看，平均庫存量指數、物流服務價格指數、主營業務成本指數和業務活動預期指數較上月回升，其他分項指數較上月有不同程度回落。8月分新訂單指數回落至50%以下，且連續7個月弱於業務總量指數，反映出新增需求不穩有待提振。
8月分業務總量指數為50.3%，環比回落0.6個百分點，保持在景氣區間。分地區來看，8月初華北、東北等地強降雨和內澇對區域物流業務量有一定程度影響，但全國物流網絡保持暢通，局部地區中斷後迅速恢復。分行業來看，暑期旅遊、探親、餐飲、住宿等消費持續帶動快消品和生鮮食品物流需求回升，合同物流、幹線運輸和倉儲配送業務量平穩增長。
胡焓表示，綜合來看，8月分物流運行呈現業務量增長穩中趨緩，民生領域物流平穩，投資擴張勢頭較好，小微企業經營有所改善。但新增需求不足和成本壓力等問題依然存在。後期，隨著相關政策落實，將進一步鞏固發展預期，增強內生動力和發展潛力。
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