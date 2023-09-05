2023成都車展 售出3.5萬輛

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
的第二十六屆成都國際汽車展覽會3日閉幕，展覽期間五花八門的新能源車吸引參觀者前來參觀。（中新社）
的第二十六屆成都國際汽車展覽會3日閉幕，展覽期間五花八門的新能源車吸引參觀者前來參觀。（中新社）

第二十六屆成都國際汽車展覽會（簡稱2023成都車展）3日在成都閉幕。據不完全統計，整個展期觀展人次達90.2萬，共產生訂單35028台，成交金額達60.87億元（人民幣，下同）。　

中新社報導，數據顯示，今年1至7月，中國汽車產銷量達1565萬輛和1562.6萬輛，同比分別增長7.4%和7.9%，實現穩步提昇。為提振汽車消費，相關政策密集出台，汽車消費潛力有望得到進一步釋放。

在此背景下，成都車展作為中國中西部車市「風向標」，不僅是展示汽車新產品、新技術的重要窗口，也是推動汽車行業交流、拉動汽車消費的重要平台。 　　

消費者最關注的是價格。2023成都車展期間，多家汽車經銷商推出了從幾千元至幾萬元不等的價格優惠，同時還以送積分、送服務、置換折扣等方式吸引消費者購車。

新能源汽車持續火熱。2023成都車展吸引了32家新能源汽車品牌亮相，同比增長20%；智能化作為汽車產品當前最熱議題之一，「自動駕駛」、「智能操作」、「智能座艙」等技術成為新賣點。 　

2023成都車展的火熱，也帶來周邊產業鏈效應。數以萬計的遊客湧入成都，帶動了成都食、住、行相關消費。據瞭解，2023成都車展共吸引129個國內外著名汽車品牌參展，展出車輛1600餘輛，展會規模超20萬平方米。

車展 品牌

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