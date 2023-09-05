服貿會磁吸效應 帶動外商投資

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2023年中國國際服務貿易交易會於9月2日至9月6日在北京國家會議中心舉辦，眾多科技產品亮相展區，圖為參觀者觀看一款仿生四足機器人。（新華社）
2023年中國國際服務貿易交易會於9月2日至9月6日在北京國家會議中心舉辦，眾多科技產品亮相展區，圖為參觀者觀看一款仿生四足機器人。（新華社）

2023年中國國際服務貿易交易會日前在北京開幕，今年是大陸全面恢復線下展會的第一年，服貿會作為中國擴大開放、深化合作、引領創新的重要平台，其凝聚全球服務業目光以及吸引外商投資的「磁吸效應」進一步凸顯。

中新社報導，本屆服貿會參展企業規模擴大，共有2400餘家企業線下參展，其中世界500強和行業龍頭企業500多家，展覽展示總規模15.5萬平方米，均超過上屆。59個國家和24個國際組織設展辦會，總數比上屆多12個，整體國際化率超過20%。

大陸商務部部長王文濤在3日舉行的「投資中國年」服務業擴大開放推介大會上表示，今年以來，商務部組織了「投資中國年」系列活動，「請進來」和「走出去」相結合，全方位展示投資中國的巨大機遇。依託外貿外資協調服務機制，建立外資企業圓桌會議制度，加強常態化溝通交流，做好服務保障，讓外資企業有信心投資中國、安心扎根中國。

英國作為今年服貿會的主賓國，組建了參展以來最大規模服務貿易展團。英國商業貿易部國務大臣約翰遜指出，目前中國已成為英國第二大貿易夥伴，雙方可進一步深化經貿聯繫。服務業是英國經濟的重要基石，如今占英國經濟總產出的79％，相關從業人員占就業人數的82％。服務業有更大潛力，英方為進一步滿足中國服務業和消費者的市場需求做好了準備。

他說，大陸國務院日前印發《關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見》，提出支持外商投資的24條政策措施，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。「英方對此表示歡迎」。

今年是日本松下集團首次參與服貿會線下展覽。中國日本商會會長、松下控股全球副總裁本間哲朗受訪時表示，松下與中國結緣於1978年，參與和見證了中國改革開放的輝煌歷史。

松下持續看好中國市場，並將繼續深耕中國市場。未來，松下將圍繞健康智能住空間、新能源汽車零部件和智能製造這三大重點事業領域發展，助力中國社會經濟的高質量發展。

英國 服貿

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