華為：儲備人才 不儲備美元

華為總裁任正非表示，華為要建立一個自己的高端人才儲備庫，只要是優秀人才都可以進來，包括非邊界內專業的人才願意到邊界內來工作，我們就願意要，朝著假設的方向，不斷探索，不斷儲備，華為是儲備人才，不儲備美元，最終儲備出自己的人才庫。

經濟網訊報導，華為內部官網心聲社區昨（4）日發布任正非的最新談話，對於如何留住優秀人才，任正非認為，物質激勵不是最主要的，第一點應該是他能找到自己熱愛的崗位，當他熱愛時，就會踏實工作，如果自己的興趣愛好與工作機會相結合了，他就會無怨無悔。因此，要重視這些人才在工作崗位的發揮。

任正非強調，華為要創造人才成長的土壤和寬容的環境，讓大家暢所欲言，炸開思想，讓優秀人才湧現。

任正非在講話中提到，全才是從專才中產生的，領袖是自然成長起來的。全才首先一定是專才，全才是從專才中成長起來的。他在某一項鑽研得很透，在其他項就能理解。如果沒有專才，就不可能成為全才，沒有專才的全才，也許沒有突破能力，繞著城牆轉，找不到放炸藥包的地方。系統性的、闡述性的和構建性的專家合起來也不行，就如皮蛋粥一樣，皮蛋還是皮蛋，粥還是粥，沒發生物理和化學轉變。

任正非指出，領袖是自然成長起來的，不是我們去找。為什麼大領袖、大統帥絕大多數都是小鎮上產生的？因為大都市很重視規矩，約束很多，當然不僅是父母、社會、環境、同時代的小朋友，因此它們大量產生的是工程師、藝術家；小鎮沒有那麼多條條框框，小孩也不懂太多的世界，他們在某一件事上就容易抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，就容易成長起來，產生歷史貢獻。