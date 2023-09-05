近來大陸經濟疲軟，讓北京不得不頻頻「出手」推新措施。

中國貿促會商業行業委員會與跨境電商B2B全球貿易金融科技平台XTransfer共同發布「2023年8月中國外貿出口先行指數快報」顯示，8月大陸先行指數為73.88，年减8.58，顯示8月出口狀況依舊不佳。

據港媒信報報導，該快報中指出，從貿易夥伴上來看，中國大陸中小微外貿企業收款量最高前三大經濟體為美國、歐盟、東協。在出口品類方面，收款量前三強則分別為機電產品、卑金屬及其製品、紡織原料及紡織製品，而在平板電腦、鋼管及女士服裝則分列上述各細分品類第一。

報告中提到，大陸中小微外貿企業於8月加速拓展新興市場，其主要傳統出口市場的美國、歐盟、英國，總計佔比從2022年同期的38.7%走升至40.6%。對南美國家出口則有較亮眼表現，其中，巴西及墨西哥收款量分別年增12個百分點和4個百分點。

對此，XTransfer創辦人兼執行長鄧國標表示，當前中國大陸在外貿整體承壓的情況下，中小微企業憑藉敏銳嗅覺開拓新市場。