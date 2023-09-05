特斯拉要建儲能超級工廠

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
特斯拉日前宣布將在上海新建儲能超級工廠，計劃於第3季開工，明年第2季投產。(新華社)
特斯拉日前宣布將在上海新建儲能超級工廠，計劃於第3季開工，明年第2季投產。(新華社)

特斯拉中國總裁王昊表示，今年上半年，特斯拉宣布加碼投資，將在上海新建儲能超級工廠，預計在不久的將來，特斯拉就會開始建設儲能超級工廠，未來儲能電池將主要用於出口。

新華社報導，特斯拉日前宣布將在上海新建儲能超級工廠，計劃於第3季開工，明年第2季投產。初期規劃年產商用儲能電池1萬台，而儲能規模近40吉瓦時（GWh）；這將是特斯拉在全球第二座儲能超級工廠，目前特斯拉唯一一座投產的儲能超級工廠則是位於美國加州。

第一財經報導，2023年中國國際服務貿易交易會在北京舉行，連續第四年參展的特斯拉也帶著剛剛發布的新款Model 3車型亮相，吸引觀展民眾試乘體驗。對此，王昊表示，很少有車企會在服貿會上發表新車，但為什麼不呢？服貿會這樣的平台是跨國企業了解中國市場的絕佳窗口，可以在短時間內了解消費者的想法，並且近距離感受市場溫度。

王昊指出，愈來愈多的境外傳統車企開始和中國新能源汽車、電池企業合作。他分析，傳統車企若想在中國新能源汽車市場站穩腳步，就需要獲得本土的合作和支持，特斯拉上海工廠供應鏈本土化率超過95%，僅僅簽約的本土一級供應商就有達至少360家，而特斯拉也把其中約60家企業帶至國際市場，它們也獲得其他國際汽車廠商的認可。

王昊認為，供應鏈上的中國企業與特斯拉是一起成長的，因為新能源汽車底層研發很多，從想法到實現裝配，特斯拉都在和這些企業一起推進。「這些企業又會去服務其他更多的中國新能源汽車企業，這是一個相互促進的良性環境，特斯拉期待與中國新能源汽車產業攜手並進。

王昊提到，近幾年中國新能源汽車發展迅速，特斯拉2014年進入中國市場時，很少有人會選擇購買一輛電動車，那時特斯拉在中國大陸建充電樁，很多人不看好，但不到十年時間，市場已不再懷疑新能源汽車的發展，中國新能源汽車市場非常大且發展勢頭很好，現在各家汽車廠商談到未來發展戰略時，幾乎只談新能源，如果不跟上新能源的腳步，就會被淘汰。

特斯拉 上海 服貿

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