華為Mate 60 Pro熱賣追加訂單1700萬支 要求消費者開機才能離店

華為新款手機Mate 60 Pro熱賣，華為門市再現排隊人潮，來自華為供應鏈的消息顯示，華為已對該機型追加訂單1,500萬支至1,700萬支。

華為Mate系列手機多年前是華為熱賣的高階手機，但在美國封殺的情況下，5G庫存晶片用完後，其銷量每況愈下，沒想到在8月29日午間，華為突然宣布Mate系列手機累計發貨1億支，並悄悄在華為商城等平台上線開賣Mate 60 Pro手機，同步開啟人民幣1,000元訂金預售，售價人民幣6,999元起，這比市場傳聞的發表時間提前半個月，引發消費者的搶購熱潮，線上商城在一個小時內首批新機售罄，全面缺貨。

之後在9月3日18時08分，華為Mate 60 Pro開啟全國門市通路提前取機。此次擁有提前取機資格的是在先鋒計畫中沒有搶到線上商城產品、而預先支付人民幣1,000元訂金的消費者。

證券時報報導，華為門市方面透露，鑒於消費者購機熱情較高，會先按順序滿足已支付訂金的部分消費者需求，目前門市還在積極備貨中。同時，華為多個城市的門市同步開啟線下取機通道，門市普遍出現排隊現象，還有消費者帶著現金來購機。

據了解，目前已有華為線下門市開始嚴控「黃牛」倒賣Mate 60 Pro的行為，要求消費者必須現場啟動後才能帶走手機，同時二手交易平台的資訊顯示，Mate 60 Pro此前加價人民幣500元-1,000元不等，目前加價已縮小至人民幣200元-300元，已經拆封的沒有溢價。

對此，華為相關人士表示，抵制黃牛主要是希望更多消費者能直接買到手機，每年會有一定的抵制黃牛的措施，今年如果大量手機都到了黃牛那裏，就太對不起消費者了。

此前有產業鏈人士透露，華為Mate60系列已進行充足備貨，首批備貨量達數百萬支，遠超前期產品。另外，有產業鏈人士稱，華為今年全年的手機出貨量目標已經由年初的3,000萬支上調至4,000萬支。

來自產業鏈的最新消息顯示，華為已對該機型加單至1,500-1,700萬支，以滿足消費者龐大的購買熱情，也有分析師稱，今年華為手機的出貨量，整體應該可以達到4,000萬-5,000萬支。

至於華為手機的供應鏈有什麼廠商，是否有直接供貨Mate 60 Pro，多數公司表示，具體客戶合作情況及產品供應情況涉及商業秘密不便回答。

大陸最大晶圓代工廠中芯國際就被外界點名負責代工華為Mate 60 Pro手機晶片，中芯國際低調不回應，但該題材已在股市發酵，中芯國際港股股價4日收盤大漲近11%，創下近兩年多來中芯國際港股最大單日漲幅；中芯國際A股也大漲6%。

安利股份表示，公司生態功能高科技環保材料應用於華為Mate 60系列2款素皮材質手機，分別為紫色（南糯紫）與黑色（雅丹黑），目前銷售占比較小，對公司當前經營業績不構成重大影響；棉纖材質並非公司提供。

信濠光電指出，公司的玻璃防護屏產品有間接應用於華為相關產品，目前銷售占比較小，對公司當前經營業績不構成重大影響。

信維通信表示，公司為上述客戶（華為）提供天線、無線充電、EMI\EMC等泛射頻產品，合作領域包括手機、平板電腦、筆記本、無線耳機等應用終端，公司的天線技術能夠滿足多種產品的互聯互通，是客戶天線解決方案的重要選擇，公司後續將根據市場與客戶的需要，保持對各方面業務合作的拓展。