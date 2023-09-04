陸工信部：要展開清理拖欠企業帳款行動

為了促進民營經濟的發展，中國大陸於7月19日發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》。大陸工業和信息化部副部長徐曉蘭4日表示，下一步，有關部門將展開清理拖欠企業帳款行動，來緩解中小微企業資金壓力。

據中國網消息指出，大陸國務院新聞辦於4日就「推動民營經濟高質量發展」舉行記者會，中新社記者於會上問及，《關於促進民營經濟發展壯大的意見》裡多次提到要支持民營中小微企業發展，請問工信部在落實意見過程中，就促進民營中小微企業發展方面做了哪些工作？下一步還有哪些打算？

對此，徐曉蘭稱，前一階段，中共中央、國務院推出意見，有力增強了廣大民營企業的發展信心，民營企業與中小企業互為主體。她稱，工信部作為負責中小企業促進工作綜合管理的部門，按照職責分工，加大工作力度，積極開展相關工作：

一、強化政策扶持。抓好《助力中小微企業穩增長調結構強能力若干措施》、《促進民營經濟發展近期若干舉措》等惠企政策落實。推動將小微企業稅收優惠、擴大中小企業政府採購份額等政策進一步延續，支持中小微企業提振信心、恢復發展。

二、加強服務供給，展開「一起益企」中小企業服務行動。截至7月底，大陸全國服務機構共服務企業近800萬家，簽訂技術成果轉化項目2.4萬個、舉辦供需對接活動1.2萬次。組織開展中小企業網上百日招聘高校畢業生活動、中小企業經營管理領軍人才培訓，支持企業引才育才留才。聚焦重點產業鏈，開展「一鏈一策一批」中小微企業融資促進行動。發揮國家中小企業發展基金引導作用，已投項目超過1,100個。

三、提升中小企業核心競爭力。展開數字化賦能、科技成果賦智、質量標準品牌賦值中小企業「三賦」專項行動。舉辦2023全國專精特新中小企業發展大會，新培育第五批專精特新「小巨人」企業。發揮中小企業特色產業集群作用，推動中小企業集聚化、專業化發展。舉辦中國國際中小企業博覽會，推進中外中小企業合作區建設，提升中小企業國際競爭力。

另，徐曉蘭透露，接下來，工信息部將重點展開五項工作促進民營中小微企業發展。她指出，首先是狠抓政策落實，近期，工信部將開展全國減輕企業負擔和促進中小企業發展綜合督查，督促惠企政策落地見效。其次是健全服務體系，工信部要建設大陸全國一體化中小微企業公共服務平台，形成政策直享、訴求直辦、服務直達的服務模式。新培育100家左右中小企業特色產業集群。

再來，徐曉蘭表示，除了要舉辦中德中小企業交流合作大會、第12屆APEC中小企業技術交流暨展覽會等活動，來幫助中小微企業開拓國際市場外，還要組織展開清理拖欠企業帳款專項行動，緩解中小微企業資金壓力。最後，還要深入開展中小微企業發展環境第三方評估，不斷優化中小微企業發展環境。