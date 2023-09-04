快訊

高虹安小內閣人事異動 蔡麗清檢察官轉任副市長8個月走人

改革核心看不到乘客安全 日專家一針見血讓台鐵面色鐵青

「登山女神」曾格爾爆不倫已婚富商 颱風夜突發文公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸工信部：要展開清理拖欠企業帳款行動

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為大陸工業和信息化部副部長徐曉蘭。（圖／截自中國網直播）
圖為大陸工業和信息化部副部長徐曉蘭。（圖／截自中國網直播）

為了促進民營經濟的發展，中國大陸於7月19日發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》。大陸工業和信息化部副部長徐曉蘭4日表示，下一步，有關部門將展開清理拖欠企業帳款行動，來緩解中小微企業資金壓力。

據中國網消息指出，大陸國務院新聞辦於4日就「推動民營經濟高質量發展」舉行記者會，中新社記者於會上問及，《關於促進民營經濟發展壯大的意見》裡多次提到要支持民營中小微企業發展，請問工信部在落實意見過程中，就促進民營中小微企業發展方面做了哪些工作？下一步還有哪些打算？

對此，徐曉蘭稱，前一階段，中共中央、國務院推出意見，有力增強了廣大民營企業的發展信心，民營企業與中小企業互為主體。她稱，工信部作為負責中小企業促進工作綜合管理的部門，按照職責分工，加大工作力度，積極開展相關工作：

一、強化政策扶持。抓好《助力中小微企業穩增長調結構強能力若干措施》、《促進民營經濟發展近期若干舉措》等惠企政策落實。推動將小微企業稅收優惠、擴大中小企業政府採購份額等政策進一步延續，支持中小微企業提振信心、恢復發展。

二、加強服務供給，展開「一起益企」中小企業服務行動。截至7月底，大陸全國服務機構共服務企業近800萬家，簽訂技術成果轉化項目2.4萬個、舉辦供需對接活動1.2萬次。組織開展中小企業網上百日招聘高校畢業生活動、中小企業經營管理領軍人才培訓，支持企業引才育才留才。聚焦重點產業鏈，開展「一鏈一策一批」中小微企業融資促進行動。發揮國家中小企業發展基金引導作用，已投項目超過1,100個。

三、提升中小企業核心競爭力。展開數字化賦能、科技成果賦智、質量標準品牌賦值中小企業「三賦」專項行動。舉辦2023全國專精特新中小企業發展大會，新培育第五批專精特新「小巨人」企業。發揮中小企業特色產業集群作用，推動中小企業集聚化、專業化發展。舉辦中國國際中小企業博覽會，推進中外中小企業合作區建設，提升中小企業國際競爭力。

另，徐曉蘭透露，接下來，工信息部將重點展開五項工作促進民營中小微企業發展。她指出，首先是狠抓政策落實，近期，工信部將開展全國減輕企業負擔和促進中小企業發展綜合督查，督促惠企政策落地見效。其次是健全服務體系，工信部要建設大陸全國一體化中小微企業公共服務平台，形成政策直享、訴求直辦、服務直達的服務模式。新培育100家左右中小企業特色產業集群。

再來，徐曉蘭表示，除了要舉辦中德中小企業交流合作大會、第12屆APEC中小企業技術交流暨展覽會等活動，來幫助中小微企業開拓國際市場外，還要組織展開清理拖欠企業帳款專項行動，緩解中小微企業資金壓力。最後，還要深入開展中小微企業發展環境第三方評估，不斷優化中小微企業發展環境。

競爭力

延伸閱讀

陸下半年財政政策 聚焦5重點

為製造業把脈 工信部會產業龍頭

吸投資 發改委：加速石化建設項目

G20貿易投資部長會議 陸官員：反對單邊主義和保護主義

相關新聞

陸工信部：要展開清理拖欠企業帳款行動

為了促進民營經濟的發展，中國大陸於7月19日發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》。大陸工業和信息化部副部長徐曉蘭4日表...

促進民營經濟發展 陸國家發改委增設民營經濟發展局

大陸國家發展和改革委員會相關負責人表示，近日，中共中央機構編制委員會辦公室正式批覆在國家發改委內部設立民營經濟發展局，作...

香港麥當勞咖啡宣布退休、今晚六點正式道別 粉絲湧入臉書留言：晴天霹靂

香港麥當勞在社交平台上突然宣布停止供應所有咖啡，包括凍、熱優質濃香咖啡和優質即磨咖啡…

世界清潔能源裝備大會 簽約金逾2322億人民幣

8月26日—28日，2023世界清潔能源裝備大會在四川省德陽市盛大舉行。相較於首屆大會，本屆大會在展覽面積、參展企業、參...

「認房不認貸」政策上路 陸一線城市買氣增

在廣東、深圳、上海、北京等地相繼宣布執行「認房不認貸」政策後，大陸一線城市正式全面施行「認房不認貸」政策。二日為實施該政...

中東主權基金砸10億 入股陸「白羽雞王」鳳祥

港交所資訊顯示，投資組合超過人民幣6兆元（約新台幣26兆元）的中東主權基金巨頭阿布達比投資局透過旗下機構Platinum...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦