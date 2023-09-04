世界清潔能源裝備大會 簽約金逾2322億人民幣

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
眾多「德陽造」重要裝備，吸引廣大客商關注。圖／本報四川德陽傳真
眾多「德陽造」重要裝備，吸引廣大客商關注。圖／本報四川德陽傳真

8月26日—28日，2023世界清潔能源裝備大會在四川省德陽市盛大舉行。相較於首屆大會，本屆大會在展覽面積、參展企業、參會人數、成果發布等方面更勝以往。大會期間，德陽與一批清潔能源裝備產業領域領軍企業達成多項合作協定，簽約專案73個、簽約金額達2322億元人民幣

本屆大會共規畫「源網荷儲」四大展區，東方電氣大陸首台自主研製F級50兆瓦重型燃機、國機重裝8萬噸模鍛壓力機等一大批世界先進、全球領先的創新產品集中亮相，展品1200餘種，其中實物模型占70%以上；展覽總面積達2.5萬平方公尺，較去年提高25%。

大會共吸引參展企業176家。其中，世界500強、大陸高新技術企業等高能級企業達82家，較去年增長22.4%；施耐德電氣、隆基綠能等高能級企業集中亮相展示，展位特裝率超80%，較去年提高20個百分點。來自30個國家和地區的1600餘名政要、國際組織負責人、知名學者和工商界行業翹楚出席大會。

本屆大會共舉辦專場活動32場，除開幕式，主、分論壇以及裝備展外，還同步舉行了多項配套活動，線上線下觀展超20萬人次。大會主、分論壇上，300餘名政府相關負責人、院士專家、企業高管圍繞清潔能源開發、新型儲能技術等行業熱點焦點展開頭腦風暴。「全球清潔能源裝備產業開放與合作共識」、「全球清潔能源裝備產業發展藍皮書（2022-2023）」等多份文件現場發布、解讀。

德陽已建成以高效清潔能源、大型油氣鑽採、航空與燃機為代表的完備工業體系，並入選大陸先進製造業百強市。下一步，德陽將搶抓「雙碳」戰略實施和成渝地區雙城經濟圈建設機遇，積極布局清潔能源裝備產業，加快建設世界級清潔能源裝備製造基地。

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