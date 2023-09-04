「認房不認貸」政策上路 陸一線城市買氣增

聯合報／ 記者謝守真／綜合報
各地購房政策改為「認房不認貸」後，看房人數增加不少。圖為北京民眾在售樓處瞭解樓盤情況。（中新社）
各地購房政策改為「認房不認貸」後，看房人數增加不少。圖為北京民眾在售樓處瞭解樓盤情況。（中新社）

在廣東、深圳、上海、北京等地相繼宣布執行「認房不認貸」政策後，大陸一線城市正式全面施行「認房不認貸」政策。二日為實施該政策後的第一個周末，北京有銷售人員表示，從一日晚起，預約量明顯增加，多人快速下訂。但有些開發商趁著政策利好連夜調漲。

央視財經報導，北京東南五環外一新開盤的售樓處二日上午湧入人潮。其負責人表示，從前一晚開始，預約量明顯增加，其中，最活躍的就是在新政後重新被認定為具有首套資格的購房者。

北京一樓盤銷售總監王昊司霖指出，一日政策出來後，當日賣出十五套房，最後一個客戶於凌晨二時簽訂合約。不少購房者稱，「現在政策出來這麼好，就不需要猶豫了，馬上就準備簽」。

報導也提到，新政實施後，多家開發商也連夜調漲價格，並放出將要收回折扣的訊息。不過，相比漲價，一些房企更希望藉助新政加速去化。對此，北京一樓盤營銷總監侯宋寬透露，該處價格並未有明顯變化，甚至推出更大優惠力度。因為其是一處開盤近兩年的準現房，希望在今年年底清盤，加快去化速度及資金回籠速度。

在上海，樓市的反應也立即顯現，部分仲介一夜之間掛牌量增加逾千套。不少改善型剛需客戶也紛紛考慮出手。有購屋者說，該政策減輕了生活壓力。尤其只要名下無房，不論有無貸款紀錄，都能夠享受首套房的首付比例和貸款利率，給有改善型需求的購房者帶來直接利好。「只要先賣掉房，就能以首套房的首付比例購房，門檻大大降低」。

業內人士分析，「認房不認貸」將對市場交易量有明顯提振作用，購房者在政策明朗後入市意願更強，「預計金九銀十，一、二手房領域交易活躍態勢將持續」。

北京 套房 客戶

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