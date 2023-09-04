陸學者：ECFA若終止 台經濟恐陷困境

海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）是否將終止頻受關切，上海社科院台灣研究中心主任盛九元指出，若終止ECFA，台灣對大陸出口將進一步萎縮，台灣恐陷入經濟困境。他表示，民進黨若希望維持ECFA框架，必須先對大陸的貿易壁壘調查正面回應。

盛九元在大陸央廣電視總台旗下媒體「看台海」欄目表示，如果ECFA被終止，長期來看，對台灣經濟將產生幾點不利影響。首先，台灣貨物會失去大陸免稅待遇，每年將額外支付高達數十億美元的關稅額，且將引起台灣對大陸出口的進一步萎縮。

其次，由於台灣產品失去大陸市場，其經濟發展將失去相應的規模經濟，迫使台灣本土企業生產效率降低，從而進一步引起台灣經濟陷入困境。最後，他警告，ECFA終止也會帶來潛在的政治衝擊，進一步導致台灣經濟受困。

盛九元進一步分析，經過兩岸貿易多年發展，兩岸經貿合作持續深化，協同參與全球價值鏈，已被證明是台灣參與世界經濟，保持自身外向型經濟高速發展的唯一可行路徑。

他提到，雖然民進黨政府試圖透過「新南向政策」、加大與美國經濟合作等方式，減少對中國大陸的依賴，但短時期內仍難以改變台灣對大陸的依賴現狀。

盛九元強調，若終止ECFA所帶來的政治衝擊，將對台灣經濟產生難以迴避的影響。這種態勢絕非參與美國所謂的「安全產業鏈」能夠替代和解決的。

報導提及，截至二○二二年，大陸海關統計，ECFA每年給予台灣的關稅優惠高達八、九億美元。盛九元稱，「大陸對台貿易壁壘調查不僅合情合理合法合規」，也表明維護ECFA運行與發展的立場。

他指出，民進黨若希望維持ECFA框架，須先對大陸貿易壁壘調查正面回應，解除對大陸相關產品進口的不合理限制。

我全國工業總會先前已表達立場，強調企業界多希望ECFA能延續。工商協進會理事長吳東亮也曾表示，台灣因ECFA影響的出口規模，占整體出口規模僅百分之四，若停止對心理面影響較大，但是ECFA是兩岸貿易的重要平台，如果取消對兩岸都是可惜的事情。