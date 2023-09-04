制裁無效？ 華為新手機引美關切

上周美國商務部長雷蒙多訪問中國大陸期間，大陸電信設備大廠華為宣布預售新手機Mate 60 Pro，這款號稱經實測證實是華為性能最強的手機，已引發華府暗自關切，認為美國針對華為的制裁未能阻止中國關鍵技術升級。

華盛頓郵報二日報導，這項發展似乎坐實了先前美國晶片公司的警告，即制裁華為無法攔阻中國，反而促使中國加倍努力，打造出替代美國技術的辦法。

大陸媒體、路透和日經亞洲報導，這款新機網速可達5G，關鍵晶片由大陸中芯使用七奈米技術生產。華郵指出，華為上述新機代表中國技術能力達到新水平，機內先進晶片都由中國設計及製造。美方在前總統川普任內開始，祭出重重出口管制，希望防止中國出現這項技術躍升，現任總統拜登上任後，至今延續那些禁令。

華為宣布新機的時機，正好是美國商務部長雷蒙多訪北京期間，華郵說，這似乎是一種挑釁。英文環球時報在社論中說，不管華為宣布預售的時機有什麼意圖，大陸網民認為此機的深層意涵即是「在美國壓力下崛起」，且是向美方展示貿易戰「失敗」。

總部設在華府的諮詢公司「歐布萊特石橋集團」科技政策專家崔歐洛說，華為新機是「對華為過去技術供應商的一記重擊」，那些供應商多半是美國企業。

崔歐洛說，華為新機的重大地緣政治意義是，中方展現了他們能在缺乏美國技術情況下，完全自行設計及製造手機，其產品即使不像西方同款商品那麼先進，但性能仍相當不錯。

拜登政府官員拒絕對此發表評論。

產業專家指出，要判定中國晶片製造作業未來的競爭力如何，現在還太早，但可確定的是，中國尚未出局，仍在比拚中。

塔夫茲大學教授、暢銷書《晶片戰爭》作者米勒說，這表示像華為這樣的中國公司，仍然有豐富的創新能力，他認為華府將更熱烈辯論，是否進一步收緊對中國的技術限制。

華郵說，一些美國產業組織還在確認華為新機的詳細規格並評估態勢，極少人對此事公開表達意見，但毫無疑問，華為新機已引人私下熱議，接下來會發生什麼事。

美國政府應如何回應此事？各方意見不一。崔歐洛說，肯定有更多人呼籲加強出口管制，但半導體公司會傾向希望容許他們繼續向華為及其他中國終端用戶銷售半導體，以便維持市占率。

美國在冷戰時期也曾面臨類似困境，當時是試圖限制前蘇聯的技術發展。哈佛商學院經濟學家史兆威說，華為的突破讓人想到GPS的發展。

當初美國國防部研發GPS技術且限制出口，擔心此技術落入對手之手，但出口限制只促使俄國和其他國家政府研發自己的GPS，致使過去那種「美國主導此技術且人人都向美國購買」的情況，變成現在到處都有不同的代替選擇。他說：「你會想，同樣的事是否如今發生在華為。」