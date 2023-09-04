從投行看大陸／台商在大陸進行仲裁實務分析

台商要注意仲裁庭並沒有法院的一審、二審、再審程序，而是一裁定局。

台商普遍認為和訴訟相比，仲裁在追討貨款時要更有效率，但前提應是台商對仲裁庭的運作機制必須有充分瞭解。

很多人認為仲裁庭解決爭議算是「第二法庭」，與通過法院的訴訟爭議解決沒有本質不同，類似對仲裁的誤解，會在後續對追討貨款過程中變成被動甚至衍生不利後果。

當買賣雙方約定了有效的仲裁條款後，法院就不會受理任何一方再提起的訴訟，也就是或裁或審只能選擇其一，以中國大陸國際經濟貿易仲裁委員會（CIETAC，以下簡稱「貿仲」）規則為例，仲裁庭由一名（獨任仲裁庭）或三名仲裁員（三人仲裁庭）組成，除非當事人另有約定，或貿仲規則另有規定，否則仲裁庭都是由三名仲裁員組成。

獨任仲裁庭的仲裁員，在雙方當事人收到仲裁通知的15天內，未共同選定或共同委託仲裁委員會主任指定，則由仲裁委員會主任指定；若是三人仲裁庭，則雙方當事人可以各自指定一名仲裁員（通稱為「邊裁」），至於第三名的首席仲裁員（通稱為「首仲」），雙方當事人若未能按照規定共同選定，則由仲裁委員會主任指定。

當事人常有這樣的誤解，以為自己指定的邊裁就是自己的「第二代理人」，一定會幫自己說話，所以會指定自己較為熟悉的仲裁員。根據《仲裁法》及仲裁規則，不論是哪邊的邊裁，都要客觀、公正的處理案件，和當事人也不能私下溝通，所以不論熟不熟悉，邊裁都不能有利益衝突的情況。

因此指定邊裁要更多的從該仲裁員專業、行業、風評等方面考慮，特別是該仲裁員對類似爭議案件過去參與情況和盡職程度，例如是否習慣庭前仔細調閱案卷？對重點法律問題是否進行相關案例研究？以便庭後合議時充分發表意見，因為不排除有些邊裁認為裁決書是首仲撰寫，裁判案件主要工作及責任都在首仲身上，導致不在庭前仔細調閱案卷。

事實上，邊裁也必須像首仲一樣努力，案件合議時要充分發表自己對案件的看法，由於三位仲裁員是平等每人一票，在此基礎上，如果自己指定的邊裁享有極高業內聲譽，在合議時的意見自然會備受重視，指定這樣的邊裁當然會對自己產生有利的影響。

仲裁案件合議時，首仲一般都會徵詢兩位邊裁意見，之後再發表自己的意見，在第一次開庭後合議的半小時，常被稱為是仲裁案件的「黃金半小時」，當兩輪意見各自表述完畢後，仲裁結果走向基本就決定了，因此當事人不要寄望於庭後補充的意見或材料，必須在開庭結束前，就要把全部觀點和材料僅可能提交給仲裁庭。台商要注意，仲裁庭沒有法院的一審、二審、再審程序，而是一裁定局，這也是為什麼強調仲裁是高效率的爭端解決機制。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)