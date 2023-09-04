中東主權基金砸10億 入股陸「白羽雞王」鳳祥

港交所資訊顯示，投資組合超過人民幣6兆元（約新台幣26兆元）的中東主權基金巨頭阿布達比投資局透過旗下機構Platinum Peony B 2023 RSC Limited，以平均每股港幣1.5元價格購入大陸「白羽雞王」鳳祥股份在港上市的1.6億股份，合計約港幣2.4億元（約新台幣10億元）。中東基金在陸持續進行多元化的投資布局。

公開資料顯示，鳳祥股份總部在山東聊城，是大陸最大的白羽肉雞生產、銷售深加工雞肉製品及生雞肉製品。鳳祥股份公告顯示，相關交易仍需向相關監管部門報備。交易完成後阿布達比投資局將間接持有鳳祥約9.9%的股份。

鳳祥股份表示，認購事項所得款項淨額的70%將償還集團短期借款以改善公司流動資金狀況；剩餘30%擬用於補充公司營運資金，包括動物飼料成本、開發深加工雞肉製品的佐料成本及環境相關成本等。鳳祥股份半年報顯示，今年上半年公司營收人民幣24億元，淨利潤人民幣0.8億元。