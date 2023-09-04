陸車市金九銀十 再掀價格戰

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
迎接車市旺季「金九銀十」，大陸車市再開展新一輪價格戰。 （新華社）
迎接車市旺季「金九銀十」，大陸車市再開展新一輪價格戰。 （新華社）

特斯拉1日官宣降價後，大陸車企比亞迪也跟進宣布開展促銷活動。今年8月以來，已經有多家車企宣布降價，除特斯拉、比亞迪外，包括蔚來、零跑等車企紛紛進行降價優惠。而近期成都車展中，價格戰也成了最大看點。分析認為，迎接車市旺季「金九銀十」，大陸車市再開展新一輪價格戰。

特斯拉ModelS／X車型1日官宣降價，下調金額高達人民幣11萬元至22萬元（約新台幣48萬至96萬元）；緊接著，比亞迪官方微博2日宣布推出優惠政策，2023款元Pro限時購車優惠，可享訂金人民幣2,000元就抵8,000元購車款。

而價格戰的煙硝味在8月25日至9月3日成都車展上濃厚展開。中國新聞周刊報導，飛凡汽車在車展上宣布開啟飛凡F7限量鉅惠季，車價立減人民幣2萬元；成都車展上幾乎所有廠家都帶來車展專享購車優惠，萬元直降且疊加各種補貼，各大經銷商也開展現金抵扣、購置稅減免、高價值油卡、免費里程、保養保修全無憂等各種變相優惠。

圖／經濟日報提供
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「大家也是在拚價格、拚性能、拚品質，它是一個任何產業發生巨大變革時都會出現情況。」長城汽車總裁穆峰表示，電動化降低大家進入乘用車的門檻，而新能源轉型改變原來的市場格局，原市場與新市場格局的領先者共同角逐，一定會產生「卷」。

中國經濟時報報導，專家認為上半年新能源車企年銷量完成率均未超過50%，因此眾車企從8月開始不得不以價換量，開啟新一輪降價；大陸乘聯會秘書長崔東樹表示，新能源車目前是小範圍階段性促銷，不能證明是新一輪價格戰開始，難做出準確判斷。

自8月來，造車新勢力紛宣布價格優惠，如8月1日零跑汽車活動車型降價人民幣1萬至2萬元不等；8月11日極氪宣布對極氪001推出限時優惠。

車展 人民幣 特斯拉

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