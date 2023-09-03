小米汽車一期工廠已完工 陸媒探虛實

第一財經記者近日來到北京亦莊的小米汽車工廠，經過近兩年時間建設，小米一期工廠已經完工，其中，分為沖焊塗總和動力電池的一號廠房到四號廠房以及試驗樓，規劃年產能為15萬輛，相關廠房已在6月12日驗收合格。

按照規劃，小米汽車工廠分兩期建設，一期占地面積接近72萬平方米，2022年4月開工，2023年6月竣工；二期計畫2024年動工，2025年完工。

目前小米汽車工廠北臨一片尚未對外出租的辦公園區，東靠北京房辛店村，南面一片雜亂草叢。工廠東南角落尚未來得及砌牆，只留一位保安人員站在那裏防止無關人員出入，附近員工透露，近段時間工廠一直開工。但從外部聽來，內部廠房聲音並不大，也沒有大片的員工活動，整體沉靜低調，暗中蟄伏。

小米在2021年3月宣布造車，稱未來10年內投入100億美元進軍汽車行業，首期投入人民幣100億元；2021年7月，小米汽車自動駕駛部門啟動招聘，9月，小米汽車有限公司註冊成立，註冊資本人民幣100億元，11月27日，北京經開區管委會與小米簽訂合作協議，宣布小米汽車落戶北京經開區；2022年初，北京市人大發佈《北京市人民政府工作報告》，提及將推動小米汽車開工，3月小米宣布首款量產車，將於2024年上半年正式量產。

今年年初，小米創始人雷軍表示，2022年小米在汽車業務上的投入超過人民幣30億元，汽車研發團隊超過2,300人。2023年小米第2季財報電話會上，小米集團合夥人、總裁盧偉冰表示，小米造車進展非常順利，甚至近期一些進展遠超預期。

外界對小米汽車順利與否的關注主要聚焦於牌照資質、工廠建設、量產能力，以及定價區間等。有消息稱小米公司已經獲得中國相關部門批准，可以開始生產電動汽車。對於該消息小米官方暫未回應。工信部ICP / IP 位址 / 功能變數名稱資訊備案管理系統顯示，小米汽車於8月2日完成「xiaomiev.com」網站功能變數名稱備案，或將成為小米未來官網網址。