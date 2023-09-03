重視利用外資工作 陸商務部：推進高水準對外開放 這產業是著力點

大陸商務部部長王文濤3日稱，中國大陸高度重視利用外資工作。他表示，2023年是大陸改革開放的45周年，今年大陸在新起點上要推進高水準的對外開放，其中，服務業是重要的著力點。

據中國商務部官網消息指出，「投資中國年」服務業擴大開放推介大會3日於北京舉行，包括王文濤、北京市委書記尹力、亞塞拜然經濟部長賈巴羅夫及英國商業、貿易部國務大臣莊敦文及部分世界500強企業代表等人出席。

王文濤於會上表示，大陸將堅持推進高水準對外開放，以高質量發展全面推進中國式現代化，為各國開放合作提供新機遇。

他指出，今年以來，大陸商務部積極開展「投資中國年」系列活動，並將「請進來」和「走出去」相結合，組織省級以上境內外招商引資活動逾300多場，依托外貿外資協調服務機制，建立外資企業圓桌會議制度，加強常態化溝通交流，做好服務保障，讓外資企業有信心投資、安心在大陸紮根。

王文濤還提到，今年是大陸改革開放45周年，在新起點上推進高水平對外開放，服務業是重要的著力點。他稱，目前，服務業擴大開放綜合試點已擴大到大陸全國11個省市，在科技、金融、文化等領域推出了1,100多項先行先試政策措施，開放大門越開越大，歡迎各國企業把握機遇、投資大陸，共享發展紅利。

據悉，大陸商務部還於會上還發布「國家服務業擴大開放綜合試點」示範新一批最佳實踐案例。而參加推介大會的人士則來自各駐華使館、相關政府部門、企業及商協會代表逾500多人。