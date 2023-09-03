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陸學者：若繼續干擾兩岸經貿往來 不排除對台制裁

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
近期，大陸商務部稱台灣對大陸存在貿易壁壘，擬研究中止或部分中止ECFA。圖為2016年在福建舉行的一次兩岸貿易洽談會。（中新社）
近期，大陸商務部稱台灣對大陸存在貿易壁壘，擬研究中止或部分中止ECFA。圖為2016年在福建舉行的一次兩岸貿易洽談會。（中新社）

大陸商務部4月宣布對台灣展開貿易壁壘調查，引發企業界高度關切。對此，大陸南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡認為，兩岸最好能在「九二共識」的基礎上，坐下來磋商。若台灣當局繼續「倚美謀獨」、「以政亂經」，干擾兩岸經貿往來，不排除大陸對台灣政治的、人為的、歧視的貿易和投資政策進行相應制裁。

針對兩岸ECFA面臨終止危機，大陸央廣電視總台旗下媒體「看台海」指出，「（造成）這種局面的罪魁禍首是民進黨當局」。

文章引述數據顯示，兩岸自加入WTO後，2001年至2022年間雙邊易額達3.57兆美元，大陸對台貿易逆差高達1.85兆美元。其中，台灣對大陸的貿易依存度自2013年至今一直介於35%至40%間擺動，台灣對大陸的出口依存度更超過4成。

文章分析，兩岸經貿合作取得上述成績，與兩岸兩會（海協會、海基會）2008年以來相繼簽署包括ECFA在內等23項協議「密不可分」。

然而，自2016年蔡英文政府上任後，兩岸經濟的正常合作受到台灣執政當局的「干擾」。文章稱，民進黨不僅「隨美而舞」，對大陸在貿易、科技等方面進行打壓。同時還祭出「新南向政策」及「反滲透法」等，將兩岸經濟往來政治化，試圖使兩岸經濟「脫鉤斷鍊」。

針對目前兩岸經貿現況，曹小衡分析，兩岸若能在「九二共識」的基礎上化繁就簡，坐下來進行磋商，為兩岸經濟融合發展定下新的標準，並導正合作方向，將有助兩岸經濟合作共同「做大做強」且「走好走遠」。

他指出，今年10月12日或明年1月12日前後，將是兩岸相關部門坐下來磋商解決涉台「貿易壁壘」的兩個關鍵時間點。

曹小衡表示，若台灣當局繼續「倚美謀獨」、「以政亂經」，干擾兩岸經貿往來，破壞WTO貿易準則，使兩岸找不到磋商的基礎和平台，不排除商務部將依WTO非歧視原則和大陸有關規定，及大陸對台「貿易壁壘調查」認定的結果，啟動相關措施，「對台灣關於兩岸貿易政治的、人為的、歧視的貿易和投資政策等種種作為進行相應的制裁」。

WTO 九二共識 ECFA 蔡英文

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