李強會IMF總裁：經濟總體回升向好

大陸國務院總理李強一日在人民大會堂會見國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃。李強表示，中國經濟持續恢復，總體回升向好，中國有信心有能力推動經濟持續健康發展。喬治艾娃則表示，中國經濟對世界經濟增長的貢獻率達三分之一，ＩＭＦ讚賞中方為促進經濟增長採取的有力舉措。

中國大陸今年第二季後陸續出現經濟數據轉弱的現象，但ＩＭＦ七月分發布的最新一期「世界經濟展望報告」，對今年中國大陸的ＧＤＰ成長率，仍然維持百分之五點二的預測，與今年四月做出的預測相同。

新華社報導，李強表示，今年以來，中國經濟持續恢復，總體回升向好。我們（大陸）將進一步強化政策協同，促進經濟增長，同時堅持改革開放不動搖，優化民營企業發展環境，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資。我們有信心有能力推動經濟持續健康發展。