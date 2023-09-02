人行阻貶 外匯存準率降至4%

為緩解人民幣貶值壓力，中國人民銀行（大陸央行）昨天宣布，自九月十五日起，下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現行的百分之六下調至百分之四。人行此舉意在緩解人民幣貶值壓力，這也是去年以來，人行第三次下調外匯存準率。專家指出，人民幣對美元即期匯率「七點三」點位，或為人行短期阻貶可容忍的區間。

人行數據顯示，截至今年七月底，大陸金融機構外匯各項存款餘額為八二一八億美元，此次下調外匯存準率兩個百分點，預計釋放外匯流動性約一六四億美元。

外匯存款準備金是指金融機構按照規定將其吸收外匯存款的一定比例交存人民銀行的存款，下調外匯存準率將釋放一部分外匯流動性，增加美元供給，提高金融機構的售匯意願和能力，從而緩解人民幣貶值壓力。

中國銀行研究院研究員王有鑫對界面新聞表示，外匯存準率是重要的宏觀審慎政策工具，近期人民幣匯率調整壓力加大，市場情緒明顯波動，此時對外匯存準率進行調整，可以改善市場外匯供求形勢。同時，人行透過釋放政策信號，也可以起到穩定匯率和市場情緒的作用。

消息一出，人民幣匯率昨天盤中急升，離岸人民幣一度收復七點二四關口，盤中升幅超過三百五十點。在岸人民幣下午盤以七點二六三三作收，較前一交易日走升二七一點或百分之零點三七。

人民幣從四月高點算起，至今貶值超過四千點，貶幅達百分之五點六。尤其自七月中旬以來，人民幣匯率貶勢明顯，八月以來，在岸人民幣下跌一四三九點，八月累計貶幅達百分之二。

東海證券分析，從大陸人行此前貨幣政策偏向寬鬆可以觀察出，政策對於經濟提振支持意圖較為明顯，亦可側面觀察人民幣對美元匯率「七點三」點位或為人行相對可容忍的區間。東方金誠首席宏觀分析師王青亦表示，在岸價短期內跌破去年十一月低點七點三二八○的可能性不大。

中信證券首席經濟學家明明認為 ，下調金融機構外匯存款準備金率，對人民幣匯率形成有效的支撐，未來人民幣匯率可能會震盪偏強運行。