聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行阻貶 外匯存準率降至4%

聯合報／ 記者葉文義／綜合報導
中國人行出手阻貶人民幣，宣布十五日起下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點。（新華社
中國人行出手阻貶人民幣，宣布十五日起下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點。（新華社

為緩解人民幣貶值壓力，中國人民銀行（大陸央行）昨天宣布，自九月十五日起，下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現行的百分之六下調至百分之四。人行此舉意在緩解人民幣貶值壓力，這也是去年以來，人行第三次下調外匯存準率。專家指出，人民幣對美元即期匯率「七點三」點位，或為人行短期阻貶可容忍的區間。

人行數據顯示，截至今年七月底，大陸金融機構外匯各項存款餘額為八二一八億美元，此次下調外匯存準率兩個百分點，預計釋放外匯流動性約一六四億美元。

外匯存款準備金是指金融機構按照規定將其吸收外匯存款的一定比例交存人民銀行的存款，下調外匯存準率將釋放一部分外匯流動性，增加美元供給，提高金融機構的售匯意願和能力，從而緩解人民幣貶值壓力。

中國銀行研究院研究員王有鑫對界面新聞表示，外匯存準率是重要的宏觀審慎政策工具，近期人民幣匯率調整壓力加大，市場情緒明顯波動，此時對外匯存準率進行調整，可以改善市場外匯供求形勢。同時，人行透過釋放政策信號，也可以起到穩定匯率和市場情緒的作用。

消息一出，人民幣匯率昨天盤中急升，離岸人民幣一度收復七點二四關口，盤中升幅超過三百五十點。在岸人民幣下午盤以七點二六三三作收，較前一交易日走升二七一點或百分之零點三七。

人民幣從四月高點算起，至今貶值超過四千點，貶幅達百分之五點六。尤其自七月中旬以來，人民幣匯率貶勢明顯，八月以來，在岸人民幣下跌一四三九點，八月累計貶幅達百分之二。

東海證券分析，從大陸人行此前貨幣政策偏向寬鬆可以觀察出，政策對於經濟提振支持意圖較為明顯，亦可側面觀察人民幣對美元匯率「七點三」點位或為人行相對可容忍的區間。東方金誠首席宏觀分析師王青亦表示，在岸價短期內跌破去年十一月低點七點三二八○的可能性不大。

中信證券首席經濟學家明明認為 ，下調金融機構外匯存款準備金率，對人民幣匯率形成有效的支撐，未來人民幣匯率可能會震盪偏強運行。

人民幣 外匯

延伸閱讀

救房市再出招 人行降房貸利率、調降首付：統一降為2成及3成

影／北市撕人行地獄標籤自打臉？ 里長見人行道畫車格直呼「奇觀」

影／台中男非法吸金249億 名下擁93房地、5豪車全扣

這款筆電有夠潮！ASUS推BAPE限定版Vivobook 買再抽大阪環球影城雙人行

相關新聞

大陸5大國行領頭下調存款利率 緩解淨息差收窄壓力

大陸存款利率時隔兩個月再次下調，大陸五大國有銀行自9月1日下調定期存款利率，下調幅度約為10至25個基點，中長期存款利率...

人行阻貶 外匯存準率降至4%

為緩解人民幣貶值壓力，中國人民銀行（大陸央行）昨天宣布，自九月十五日起，下調金融機構外匯存款準備金率兩個百分點，由現行的...

小米Q2獲利躍增1.6倍

小米集團昨（29）日公布今年第2季財報，營收人民幣673.5億元（約新台幣2,963億元），高於市場預估的人民幣651....

陸五大國銀 再降定存利率

大陸存款利率時隔兩個月再次下調，大陸五大國有銀行自昨天起下調定期存款利率，下調幅度約為十至二十五個基點，中長期存款利率下...

人行阻貶 降外匯存準率釋放部分流動性

為緩解人民幣貶值壓力，中國人民銀行（大陸央行）昨（1）日宣布，自2023年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個...

A股IPO申報 連二月掛零

7、8月歷來是A股首次公開發行（IPO）申報傳統淡季，但7月出現多年未見的零申報情況，一度讓市場揣測IPO節奏的變化。而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦