陸百強房企8月銷售年減達33.9% 持續低迷

中國大陸今年房市不振，儘管官方祭出多項刺激政策，四大一線城市和多地陸續宣布「認房不認貸」措施、預告房貸利率下調等，但據克而瑞研究中心統計，今年8月，大陸百強房企實現銷售操盤金額為人民幣3,430.1億元，月減1.3%，較去年同期大減33.9%，持續今年下半年以來的低迷走勢。

據中新社引述克而瑞研究中心統計，1到8月，大陸百強房企實現銷售操盤金額人民幣3兆7,524.7億元，年減8.5%。 8月單月，百強房企實現銷售操盤金額為人民幣3,430.1億元，月減降低1.3%，較去年同期減33.9%

另，中國指數研究院企業研究主管陶淑茹1日在一場房地產形勢分析會上也表示，按照中國指數研究院的統計也顯示，今年前八月，銷售排名前百的大陸房企銷售總額為人民幣4兆3,656.1億元，年減8.6%。

克而瑞研究中心監測顯示，8月，近半數大陸百強房企的單月業績，呈現較上月、去年同期相比雙雙下降的情況。

中國指數研究院統計，截至8月30日，大陸已有96家A股和H股上市房企發布2023年半年報，他們上半年營收均值為人民幣119.9億元，年減4.8%，淨利潤均值為人民幣7.2億元，年減19.3%，顯示行業整體盈利持續走弱。

不過展望後市，隨著大陸官方不斷釋出利多訊號，廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，房企若能利用好接下來「金九銀十」傳統旺季，和年底衝業績關鍵期，考慮到去年底疫情衝擊帶來的低基數，能夠實現全年房市「U型」走勢。