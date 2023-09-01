獲荷蘭政府許可 ASML年底前可持續出貨給陸企

荷蘭半導體出口管制今天（9月1日）正式生效，荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，已獲得荷蘭政府的許可證，今年底前可持續向中國客戶發運半導體製造設備，訂單出貨不受影響。

綜合中國日報、路透報導，ASML表示，荷蘭政府已頒發給該公司截至9月1日所需的許可證，允許該公司今年底前繼續向中國客戶出貨「TWINSCAN NXT：2000i」，和更先進的深紫外光（DUV）設備的相關產品，ASML也將履行與中國公司簽訂的合約。

報導指出，DUV設備是ASML的第二線產品，該公司最先進的極紫外光（EUV）設備從未出售給大陸客戶。

ASML提到，「我們的客戶也已知悉出口管制條例所帶來的限制，即自明年起，ASML將基本不會獲得向中國客戶出貨這些設備的出口許可證」，但ASML預計禁令不會對今年財務展望或長期展望產生實質性影響。

受管制影響，陸企已出現一波ASML設備採購潮。南華早報日前報導，今年截至7月，大陸進口ASML曝光機數量激增，大陸關鍵半導體設備進口額達到25.8億美元，已超過ASML年初預估全年出貨給大陸的23.6億美元。業界預料，陸企可能趕在年底前持續加大力度採購ASML的設備。

為緩解大陸帶來的國安疑慮，荷蘭政府在6月推出許可證制度，ASML要出口最先進的設備技術前須事先申請，管制自9月1日起生效。而大陸是否持續就此與荷蘭溝通？

大陸商務部發言人束珏婷31日表示，中國政府與相關國家在出口管制領域保持溝通交流。中方希望包括荷蘭在內的各方秉持客觀公正立場和市場原則，遵守契約精神和國際規則，維護自由開放的國際貿易秩序，保障企業合法權益。