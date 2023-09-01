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陸貿促會擴大招商 多管齊下
中國貿促會發言人孫曉8月30日在記者會上表示，中國貿促會將多措並舉加大招商引資力度，健全服務外資企業工作體系，及時落實新一批穩外資政策措施，為實現利用外資促穩提質作出新的貢獻。
新華社報導，孫曉介紹，中國貿促會將舉辦首屆中國國際供應鏈促進博覽會、粵港澳大灣區發展工商大會等經貿活動，幫助外資企業發掘投資機遇；在外資企業天津行、四川行活動基礎上辦好9月中旬外資企業甘肅、寧夏、安徽行系列活動，宣介各地營商環境；做好出國展覽審批管理工作，便利各地赴境外參展辦展並開展招商引資。
「我們充分發揮中國貿促會駐外代表處作用，廣泛搜集外資企業及境外投資促進機構來華投資意向和項目訊息，並在已建成的『投資中國』網站平台發布，促進項目撮合配對。」孫曉說。
大陸國務院日前印發《關於進一步優化外商投資環境 加大吸引外商投資力度的意見》。孫曉說，意見的發布對做好外資企業服務工作作出重要部署，將積極開展深度調研，大力做好政策宣介，主動幫助地方招商引資，推動優化營商環境。
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