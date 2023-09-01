聽新聞
test
0:00 / 0:00

大灣區推介會 總投資達170億

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

2023上海·粵港澳大灣區投資合作推介會30日在廣州舉行，上海長寧區、嘉定區、青浦區與18家大灣區相關企業簽約，項目投資總額達人民幣170億元。

新華社報導，本次推介會主題為「相粵灣區，滬你同行」，旨在加快完善產業鏈條，推動搭建新興產業對接平台，打造長三角和粵港澳跨區域合作的典範。

此次簽約項目涉及智能製造、數位經濟、積體電路等領域，其中，中交華東投資有限公司、深圳微品致遠信息科技有限公司將分別在青浦區設立區域總部、研發中心，構建數位智造產業新生態。

此外，長寧區、嘉定區、青浦區駐粵港澳大灣區服務點在會上正式揭牌，為企業落戶上海提供近距離周到服務。現場還啟動了投資上海·滬穗商協會戰略合作，廣州市上海商會、廣東省新能源汽車產業協會、廣東高科技產業商會、廣東省創業投資協會正式成為「投資上海」的合作伙伴，進一步搭建上海與大灣區企業合作交流橋梁。

上海 廣東 深圳

延伸閱讀

上海行沒見到宋濤覺得可惜嗎？ 蔣萬安僅以9字回應

參訪上海指定看托嬰機構 蔣萬安自曝想三寶了...

未與國台辦主任宋濤會見 蔣萬安：以市政交流為主

滬未來產業大賽 先進材料競技

相關新聞

大陸救房市 調降房貸利率 相關政策一波波 統一住房最低首付款比率下限

大陸拯救房市政策一波接一波，繼廣州、深圳等多地落實「認房不認貸」後，中國人民銀行（大陸央行）、國家金融監督管理總局昨（3...

外企深耕大陸 力推綠色、創新

「面對外部挑戰，跨國公司應與不同國家、不同行業的企業通力合作，積極開發創新解決方案，將挑戰轉化為機遇。SABIC上海研發...

小米Q2獲利躍增1.6倍

小米集團昨（29）日公布今年第2季財報，營收人民幣673.5億元（約新台幣2,963億元），高於市場預估的人民幣651....

陸下半年財政政策 聚焦5重點

大陸財政部8月30日發布《2023年上半年中國財政政策執行情況報告》。報告表示，下半年，將不斷推動經濟運行持續好轉、內生...

大灣區推介會 總投資達170億

2023上海·粵港澳大灣區投資合作推介會30日在廣州舉行，上海長寧區、嘉定區、青浦區與18家大灣區相關企業簽約，項目投資...

陸貿促會擴大招商 多管齊下

中國貿促會發言人孫曉8月30日在記者會上表示，中國貿促會將多措並舉加大招商引資力度，健全服務外資企業工作體系，及時落實新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦