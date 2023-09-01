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大灣區推介會 總投資達170億
2023上海·粵港澳大灣區投資合作推介會30日在廣州舉行，上海長寧區、嘉定區、青浦區與18家大灣區相關企業簽約，項目投資總額達人民幣170億元。
新華社報導，本次推介會主題為「相粵灣區，滬你同行」，旨在加快完善產業鏈條，推動搭建新興產業對接平台，打造長三角和粵港澳跨區域合作的典範。
此次簽約項目涉及智能製造、數位經濟、積體電路等領域，其中，中交華東投資有限公司、深圳微品致遠信息科技有限公司將分別在青浦區設立區域總部、研發中心，構建數位智造產業新生態。
此外，長寧區、嘉定區、青浦區駐粵港澳大灣區服務點在會上正式揭牌，為企業落戶上海提供近距離周到服務。現場還啟動了投資上海·滬穗商協會戰略合作，廣州市上海商會、廣東省新能源汽車產業協會、廣東高科技產業商會、廣東省創業投資協會正式成為「投資上海」的合作伙伴，進一步搭建上海與大灣區企業合作交流橋梁。
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