陸下半年財政政策 聚焦5重點

大陸財政部8月30日發布《2023年上半年中國財政政策執行情況報告》。報告表示，下半年，將不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

中新社報導，談及財政政策展望時，報告介紹了五項重點工作：

——加力提效實施好積極的財政政策。推動各項財稅政策盡早落地見效。延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，支持民營企業、中小微企業和個體工商戶發展，堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派，支持解決政府拖欠企業帳款問題。加快地方政府專項債券發行使用，引導帶動社會投資。加強財政、貨幣等政策的協調配合，強化預期管理，更好發揮協同效應。

——支持做強做優實體經濟。確保研發費用加計扣除等惠企創新政策應享盡享，引導更多中小企業向專精特新方向發展。強化創新驅動，加大關鍵核心技術攻關保障力度。堅決守牢確保糧食安全、防止規模性返貧等底線。

——切實保障和改善民生。促進大學畢業生等青年就業創業，鼓勵企業吸納就業。強化各級財政三保責任落實，對困難地區及時予以適當支持，確保基層三保不出問題。持續做好義務教育、基本醫療、基本住房等民生保障，加強困難民眾救助幫扶，支持做好防汛抗旱工作，不斷織密扎牢民生兜底安全網。

——防範化解地方政府債務風險。督促地方統籌各類資金、資產、資源和各類支持性政策措施，緊盯市縣加大工作力度，妥善化解存量隱性債務，優化期限結構、降低利息負擔，逐步緩釋債務風險。堅決查處新增隱性債務行為，終身問責、倒查責任，防止一邊化債一邊新增。穩步推進地方政府債務合併監管，推動建立統一的長效監管制度框架。

——嚴肅財經紀律。

報告介紹，各級財政部門加力提效實施積極財政政策，完善稅費支持政策。上半年，大陸全國一般公共預算收入同比增長13.3%，31個省分收入同比均正增長。