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旅客新選擇來啦！上海迪士尼第三座主題飯店正式動工

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為上海迪士尼樂園。（取自文匯報）
圖為上海迪士尼樂園。（取自文匯報）

上海迪士尼樂園度假區持續拓建園區，其度假區內第三座主題飯店31日正式動工。陸媒指出，上海迪士尼此次擴建將為該度假區更進一步成為旅客選擇多日遊玩的熱門旅遊地點。

據第一財經報導，上海迪士尼此座飯店預計定位為高端飯店，裡面將設置400間客房，開業後將與擁有420間客房的上海迪士尼樂園飯店和擁有795間客房的玩具總動員飯店相輔相成，要為到訪度假區的旅客提供更豐富的住宿選擇。

上海迪士尼表示，該主題飯店將坐落於園區內的星願湖畔，可以飽覽樂園內景緻，未來將提供一系列吸引全家遊玩的體驗，和豐富的室內外休閒娛樂設施和項目。而新飯店也將延續上海迪士尼度假區「原汁原味迪士尼，別具一格中國風」的整體設計理念，會向早期上海獨具特色的建築風格致敬。

報導引述同程旅行平台數據，消息一出後，顯示該平台上上海迪士尼相關搜索熱度相比前日同一時段明顯上漲，而消息同時也帶動上海整體城市的搜尋熱度上升。

報導指出，今年暑期，大陸旅遊市場持續火熱，其中，主題樂園已成為親子遊旅客的熱門選項，而上海迪士尼在暑期熱門主題公園中則名列前三名。

據悉，大陸業界指出，上海迪士尼此一全新擴建的主題飯店預計可給上海迪士尼帶來更多客流，這也將是未來上海迪士尼的新盈利亮點之一。

上海迪士尼第三座主題飯店31日正式動工，有業者表示，該飯店預計可給上海迪士尼及帶來更多客流，並且可望帶動上海整體城市的旅遊熱度。（取自第一財經）
上海迪士尼第三座主題飯店31日正式動工，有業者表示，該飯店預計可給上海迪士尼及帶來更多客流，並且可望帶動上海整體城市的旅遊熱度。（取自第一財經）

上海迪士尼 迪士尼樂園

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