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陸「乙類乙管」後首個暑假！暑期超8,200萬人次出入境

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家移民管理局31表示，今年暑期超過8,200萬人次出入境。圖為7月18日，洛陽市公安局出入境管理窗口移民管理警察為暑期學生辦證提供專場服務。（取自大陸央廣網）
大陸國家移民管理局31表示，今年暑期超過8,200萬人次出入境。圖為7月18日，洛陽市公安局出入境管理窗口移民管理警察為暑期學生辦證提供專場服務。（取自大陸央廣網）

隨著大陸疫後解封後，今年暑期不僅是大陸新冠病毒「乙類乙管」後的首個暑假，也是其旅遊市場「最火熱暑期檔」。大陸國家移民管理局31日表示，中國公民出入境證件辦理需求不斷攀升，出入境流量年比大幅增加。

據大陸國家移民管理局統計指出，自7月1日起至8月29日，大陸全國公安機關出入境管理機構已簽發普通護照共計342萬本，還有往來港澳台三地通行證及簽注達1,858.5萬本，相較前一期分別上升7.1%、27.5%。

統計還顯示，大陸全國邊檢機關共查驗出入境人員達8,241.3萬人次，日均139.7萬人次，環比上漲19.88%。其中，大陸民眾為4,119萬人次，環比增長26.24%。港澳台居民有3246.6萬人次，環比增加12.82%。而外國民眾則為506萬人次，環比上升22.31%。

另，從統計還可看到，查驗出入境交通運輸工具411.9萬架（艘／列／輛）次，日均7萬架（艘／列／輛）次，相較前一期增長6.85%。

此外，澎湃新聞引述大陸國家移民管理局新聞發言人表示，為應對暑期「辦證熱」和「出境遊」高峰，大陸國家移民管理局部署指導各地公安機關出入境管理部門科學部署警力，增開辦證窗口，延長服務時間，最大限度滿足人民群眾暑期旅遊、留學等辦證需求。

發言人提到，同時針對因重要商務活動、參加重要會議以及赴境外就醫等緊急事由需出境的，還為申請人提供加急辦證、集中辦證等服務。

另，據央視新聞報導，8月20日，深圳灣口岸出入境旅客數量再創今年新高，達12.1萬人次。而暑期期間，拱北口岸出入境旅客數量更是達到1,800萬人次。

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