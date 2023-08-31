綠色低碳會 全球專家聚煙台

2023綠色低碳高質量發展大會29日在山東省煙台市啟幕，來自全球綠色低碳發展領域的專家學者、國際組織和跨國公司負責人等齊聚一堂，共話綠色低碳高質量發展。

中新社報導，本次大會旨在打造凝聚大陸國內外綠色低碳高質量發展共識的平台。在開幕式後的全體大會上，發布了「中國綠色貿易發展報告」、「中國清潔能源產業發展白皮書」，舉行了中挪國際合作中心簽約及啟動儀式、國際海洋碳匯產業組織成立及啟動儀式、綠色技術投資聯盟成立儀式。33個項目進行現場簽約，總投資5197.8億元人民幣。

與此同時，大會期間還舉辦綠色低碳高質量發展決策諮詢會、2023碳達峰碳中和會議、新舊動能轉換項目推介及商務洽談、2023清潔能源發展會議等活動。

作為大會配套活動，綠色低碳高質量發展成果展吸引參會者眼球。中國大陸最大海上浮式風電機組「扶搖號」、全球最先進一代超深水雙鑽塔半潛式鑽井平台「藍鯨1號」、全球首艘10萬噸級智慧漁業大型養殖工船「國信1號」、能够下潛3500米的深海懸浮探測作業機器人等成果展，生動展示山東在全國乃至世界領先的技術與產品。