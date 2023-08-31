湖南引資入農 鞋靴外銷歐美

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
湖南特色產品廣銷海外市場。圖為湖南寧鄉食品企業加工忙，工作人員在檢查醬油品質。（新華社）
湖南特色產品廣銷海外市場。圖為湖南寧鄉食品企業加工忙，工作人員在檢查醬油品質。（新華社）

裁剪、刷膠、拼接…8月29日，湖南省衡陽市祁東縣歸陽鎮一個綠樹掩映的戶外鞋靴鄉村車間（廠房）內，工人們正各司其職趕製訂單。一個月後，這批純天然橡膠狩獵靴將運抵歐美，為戶外運動愛好者提供安全防護。

中新社報導，車間所屬公司經理李蘭芝介紹，這個專門生產狩獵、釣魚、潛水等戶外運動鞋靴的車間，一年要為歐美市場生產約30萬雙鞋靴。公司還通過參加國際展會等，尋找更多客戶。

扎根鄉村卻瞄準全球市場，讓初次創業的李蘭芝收穫了超預期的成果。「鄉村場地和人力成本低，而且勞動力穩定，企業有更多精力改良生產工藝、開拓市場，提高市場競爭力。」李蘭芝十分慶幸當初返鄉的決定，依託鄉村車間，不到5年時間，她已在祁東成立了讓近200人在家門口就業的3家公司，分別生產戶外防護衣褲、鞋靴、材料等，主供歐美市場。

為了引資入農，祁東縣通過盤活農村閒置校舍、辦公場地等閒置資產，改擴建成鄉村車間，支持本地企業將生產車間下沉鄉村，吸引粵港澳大灣區、北部灣經濟區企業到祁東建設鄉村車間，引導返鄉能人在家鄉投資創業。目前，祁東已有206個上規模的服飾、箱包、鞋靴等出口型鄉村車間。

「既在廣袤農村開闢了新的產業戰場，又破解了企業招工難困擾，還幫助農村居民實現了家門口增收。」衡陽市鄉村振興局副局長范忠滿表示。 　　

有中國土菜名縣美譽的衡東縣，則積極發揮衡東土菜品牌優勢，結合土菜種養、加工、銷售的產業優勢和特色，引導各類資本將食品加工、存儲、電商銷售類車間建在田間地頭。

在吳集鎮，湖南聚味堂食品有限公司建成總建築面積8000平方公尺的萬噸三樟黃貢椒窖藏基地，年產值達3億元（人民幣，下同）；霞流鎮李花村在致富能人帶領下發展禽蛋經濟，升級小農戶、小作坊，建成7個大型養殖場、2家農業產業化龍頭企業，禽蛋產業年產值超過2億元。

衡陽市已累計建設鄉村車間1151家，共吸納勞動力就業4萬人。

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