滬未來產業大賽 先進材料競技

「材料是未來產業的基石，未來健康、未來智能、未來空間等領域都離不開材料的支撐。」中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究員程新紅說。

中新社報導，2023全球未來產業之星大賽複賽正在上海舉行，作為「上海打造未來產業創新高地發展壯大未來產業集群行動方案」提出以來的首個未來產業大賽，未來產業之星大賽面向全球共徵集項目總數536個，最終有120個項目入圍複賽，其中未來材料入圍20個。

目前制約高科技發展主要是材料及設備等，程新紅表示，設備也是基於先進材料的製造。如果說高性能製造和加工設備是高科技發展的平台，那麼先進材料則是滋潤高科技發展的土壤。新材料研發成功，其他方面的技術攻克只是時間問題。

上海以心醫療器械有限公司聯合創始人鍾偉在2023全球未來產業之星大賽複賽，展示了世界首創應用於心血管領域的高分子奈米復合材料項目。

據介紹，上海以心醫療器械已助力上海中山醫院，完成世界首例使用聚合物瓣葉經皮主動脈瓣置換系統的臨床植入，該病例已成功完成一年隨訪。聚合物材料瓣膜相比傳統生物材料瓣膜，使用壽命可望延長一倍，並將傳統的手工縫製生產提升到自動化生產，製造成本和生產效能大大提高。業內專家評價，該聚合物材料瓣膜臨床試驗的成功，標誌著大陸心血管醫療器械和材料已經開始在部分領域引領全球創新。

新材料的研發將推動各領域朝著綠色節能、健康環保、高效高可靠性方向發展。程新紅認為，材料研發企業通過一個個案例詮釋新材料在未來產業版圖中不可或缺的角色。

煥澄（上海）新材料科技發展有限公司相關負責人表示，新材料推動著全球製造業正向綠色化、高效化轉型，只有不斷加強國際交流，才能促進未來材料邁向全球價值鏈中高端。

據瞭解，此次大賽吸引了來自美國、英國、德國、荷蘭、以色列、新加坡、馬來西亞、愛沙尼亞等8個國家的未來產業項目與來自北京、上海、廣東、深圳、山東、江蘇、浙江、安徽、湖北、新疆等大陸14個省份各類創新型企業、大學科研院所等創新主體同台競技。