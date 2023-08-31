聽新聞
test
0:00 / 0:00

中融信託最大股東 申請A股下市

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導

中融信託第一大股東經緯紡機廿九日宣布主動撤回A股上市地位，將不會在本月底前公布季報，並擬於九月一日起停牌。此一不尋常的消息，加深外界對中國大陸「雷曼時刻」是否即將到來的關切。

中融信託為大陸眾多房地產開發商提供融資，再以高回報率向特定客群銷售理財產品。截至去年底，該公司管理的資產高達一○八○億美元。

但八月五日以來，Ａ股已有八家上市公司公告，其所購買的中融信託相關理財產品出現逾期兌付，多家公司人民幣上千萬元的投資連本金都尚未收回。

對於主動申請下市的原因，經緯紡機解釋，「經營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響。」但上市公司主動申請下市在Ａ股十分罕見。

財新網報導，從過去歷史來看，上市公司主動申請下市主因通常有二類：一是遭併購，二是連年虧損。

經緯紡機是中融信託控股股東，持股百分之卅七點四七。中融信託則隸屬於中植集團，中植是中國大陸大型金融集團，旗下擁有多家財富管理公司。截至去年底，中植集團持有中融信託近百分之卅三的股份。

信託 上市公司 理財

延伸閱讀

陳建仁稱打詐有成效 立委揭7月投資詐騙高達1042件

兆豐銀行積極培育信託顧問師成績斐然 獲雙料獎項肯定

267位行員取得認證！第一銀行獲高齡金融規劃顧問師信託業團體獎

碧桂園及中融信託信貸事件 專家：「雷曼時刻」不致發生

相關新聞

中融爆雷 大股東設停損點

日前爆雷的「中植系」旗下中融信託第一大股東經緯紡機宣布主動撤回A股上市地位，不會在8月底前公布季報，並擬於9月1日起停牌...

美商務部長雷蒙多：美企怨無法投資大陸 籲北京改善經商環境

美國商務部長雷蒙多30日結束四天的中國大陸訪問行程，她在上海舉行的記者會上表示，此行最大收穫是中美雙方承諾加強溝通，但她...

新能源車拚市占 比亞迪：要打價格戰

大陸新能源車大廠比亞迪創辦人王傳福在一場分析師會議上表示，比亞迪仍有信心今年銷售達到300萬輛車。不止如此，王傳福還放出...

深圳新措施 助民營經濟做優做強

今年8月，總部在深圳的民企比亞迪股份有限公司迎來第500萬輛新能源汽車下線。「比亞迪的發展，離不開深圳市場化、法治化、國...

滬未來產業大賽 先進材料競技

「材料是未來產業的基石，未來健康、未來智能、未來空間等領域都離不開材料的支撐。」中國科學院上海微系統與信息技術研究所研究...

陸一線城認房不認貸上路 二線城可望跟進

廣州昨（30）日上午正式發文實施購買首套房貸款「認房不認貸」，是大陸第一個落實這項政策的一線城市。深圳住建局30日傍晚也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦