聽新聞
test
0:00 / 0:00
中融信託最大股東 申請A股下市
中融信託第一大股東經緯紡機廿九日宣布主動撤回A股上市地位，將不會在本月底前公布季報，並擬於九月一日起停牌。此一不尋常的消息，加深外界對中國大陸「雷曼時刻」是否即將到來的關切。
中融信託為大陸眾多房地產開發商提供融資，再以高回報率向特定客群銷售理財產品。截至去年底，該公司管理的資產高達一○八○億美元。
但八月五日以來，Ａ股已有八家上市公司公告，其所購買的中融信託相關理財產品出現逾期兌付，多家公司人民幣上千萬元的投資連本金都尚未收回。
對於主動申請下市的原因，經緯紡機解釋，「經營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響。」但上市公司主動申請下市在Ａ股十分罕見。
財新網報導，從過去歷史來看，上市公司主動申請下市主因通常有二類：一是遭併購，二是連年虧損。
經緯紡機是中融信託控股股東，持股百分之卅七點四七。中融信託則隸屬於中植集團，中植是中國大陸大型金融集團，旗下擁有多家財富管理公司。截至去年底，中植集團持有中融信託近百分之卅三的股份。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言