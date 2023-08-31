中融信託最大股東 申請A股下市

中融信託第一大股東經緯紡機廿九日宣布主動撤回A股上市地位，將不會在本月底前公布季報，並擬於九月一日起停牌。此一不尋常的消息，加深外界對中國大陸「雷曼時刻」是否即將到來的關切。

中融信託為大陸眾多房地產開發商提供融資，再以高回報率向特定客群銷售理財產品。截至去年底，該公司管理的資產高達一○八○億美元。

但八月五日以來，Ａ股已有八家上市公司公告，其所購買的中融信託相關理財產品出現逾期兌付，多家公司人民幣上千萬元的投資連本金都尚未收回。

對於主動申請下市的原因，經緯紡機解釋，「經營面臨重大不確定性，可能會對公司造成重大影響。」但上市公司主動申請下市在Ａ股十分罕見。

財新網報導，從過去歷史來看，上市公司主動申請下市主因通常有二類：一是遭併購，二是連年虧損。

經緯紡機是中融信託控股股東，持股百分之卅七點四七。中融信託則隸屬於中植集團，中植是中國大陸大型金融集團，旗下擁有多家財富管理公司。截至去年底，中植集團持有中融信託近百分之卅三的股份。