2023穗台經貿論壇登場 共尋商機
「產業融合 灣區聚力」2023年穗台經貿論壇29日廣州登場。來自穗台港澳地區經貿產業界人士及廣州市相關單位、企業及機構代表共約200人參加論壇活動。
中新社報導，廣州市委常委王世彤表示，粵港澳大灣區建設、南沙深化粵港澳全面合作等重大戰略的落地實施，為廣大台灣民眾到廣州發展提供了重大機遇，投資廣州正當其勢、正逢其時。他希望廣大台灣企業家以此次論壇為契機，深入廣州考察交流、對接洽談，共尋合作商機，共圖發展大業，共享發展成果，廣州市委、市政府將始終秉持兩岸一家親理念，為廣大台商提供最優質的服務、最優惠的政策，支持和幫助台企在穗實現高質量發展。
據悉，此次論壇設置營商環境推介、主旨演講、互動交流、參訪考察等活動環節，旨在為穗台港澳地區經貿產業界搭建交流合作平台。
啟動儀式上，來自台灣商業總會、香港台灣工商協會、澳門台商聯誼會、廣東醫谷等穗港澳台的7位來賓進行互動交流。活動期間，主辦方還組織來賓對廣州城市規劃展覽中心、廣汽埃安、陳家祠等地進行參觀調研。
近年來，廣州市積極推動穗台經濟文化交流合作，不斷深化穗台經濟聯結，取得一系列標誌性成果，包括舉辦一系列經貿合作、人文交流、台青創業等主題活動；出台2.0版「廣州60條惠及台胞措施」等政策。目前，廣州市累計批准台資項目4000餘宗，投資總額近280億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言