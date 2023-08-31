2023穗台經貿論壇登場 共尋商機

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「產業融合 灣區聚力」2023年穗台經貿論壇29日廣州登場。來自穗台港澳地區經貿產業界人士及廣州市相關單位、企業及機構代表共約200人參加論壇活動。

中新社報導，廣州市委常委王世彤表示，粵港澳大灣區建設、南沙深化粵港澳全面合作等重大戰略的落地實施，為廣大台灣民眾到廣州發展提供了重大機遇，投資廣州正當其勢、正逢其時。他希望廣大台灣企業家以此次論壇為契機，深入廣州考察交流、對接洽談，共尋合作商機，共圖發展大業，共享發展成果，廣州市委、市政府將始終秉持兩岸一家親理念，為廣大台商提供最優質的服務、最優惠的政策，支持和幫助台企在穗實現高質量發展。

據悉，此次論壇設置營商環境推介、主旨演講、互動交流、參訪考察等活動環節，旨在為穗台港澳地區經貿產業界搭建交流合作平台。

啟動儀式上，來自台灣商業總會、香港台灣工商協會、澳門台商聯誼會、廣東醫谷等穗港澳台的7位來賓進行互動交流。活動期間，主辦方還組織來賓對廣州城市規劃展覽中心、廣汽埃安、陳家祠等地進行參觀調研。

近年來，廣州市積極推動穗台經濟文化交流合作，不斷深化穗台經濟聯結，取得一系列標誌性成果，包括舉辦一系列經貿合作、人文交流、台青創業等主題活動；出台2.0版「廣州60條惠及台胞措施」等政策。目前，廣州市累計批准台資項目4000餘宗，投資總額近280億美元。

考察 台商

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