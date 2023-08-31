陸製造業 拚建先進技術創新體系

根據大陸工業和信息化部消息，工業和信息化部發布《製造業技術創新體系建設和應用實施意見》，明確到2025年、2027年兩個階段目標，進一步優化創新資源配置，支撐產業基礎能力建設，打造體系化競爭新優勢。

根據實施意見，到2025年要形成一套科學適用、標準規範的製造業技術創新體系構建方法，基本建立涵蓋製造業各門類重點產業典型產品的技術體系，分類分級建立弱點技術攻關庫、優勢技術儲備庫及先進適用技術推廣庫。

至於2027年的階段目標是，建成先進的製造業技術創新體系，全面形成橫向協同、縱向聯通的技術體系網絡。技術體系全面應用於產業科技突破、成果轉化和新技術推廣，有效指導地方製造業技術創新和產業集聚發展，有效引導企業建立先進的研發體系和科學的供應鏈管理體系，為製造業科技自立自強和高質量發展提供重要支撐。

大陸工信部指出，實施意見圍繞製造業典型產品的關鍵技術、物料清單、重點生產企業等技術供給線，以及研發設計工具、生產製造裝備、標準、質量、管理服務、關鍵軟體等技術支撐線，構建系統化、標準化的技術體系，支撐產業基礎能力建設，打造體系化競爭新優勢，實現高水平產業科技自立自強，加快新型工業化進程。

至於製造業技術創新體系的主要框架，工信部指出，可用「1295」來概括，即按照產品生產流程或產品構成劃分環節，構建1套環環相扣的技術體系分析框架，圍繞產業技術供給和支撐2條主線，形成關鍵技術、物料、企業、研發設計工具、生產製造裝備、質量、標準、管理服務、關鍵軟體9張清單，依據技術成熟度和製造成熟度模型，對比國內外差距，形成5個評價等級。