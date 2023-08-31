陸老齡市場潛力大 成為經濟新增長點

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國老齡科學研究中心29日在北京發布《中國老齡產業發展報告（2021-2022）》。報告指出，中國大陸老齡產業潛力巨大，到2050年有望形成經濟發展新的增長點。

中新社報導，報告稱，大陸老年人口數量居全球各國之首，伴隨老年人口特別是新一代老年人口的增多，新的消費空間正在形成。研究表明，2020年大陸老年人口消費潛力估計為4兆3724億元（人民幣，下同），佔GDP的5.25%，這一數字在2050年時或會達40兆6907億元，大陸老齡產業未來蘊含著巨大的消費市場潛力。

報告顯示，近10年來，大陸老齡產業發展迅速，已初步形成了老齡金融、老齡製造、老齡健康、老齡服務、老齡宜居、老齡文化等方面的主要產業領域。隨著老齡產業消費市場的不斷發展，在未來中長期發展過程中，大陸老齡產業的重大需求將不斷凸顯。 　　

報告提出了大陸老齡產業中長期發展目標：到2035年，老齡產業發展的政策環境、市場環境和消費環境更加完善，初步建立起比較完整的供應鏈和產業體系。涉老產品種類極大豐富，服務水平不斷提高，產業結構進一步優化，產品布局初步形成，出現一批老齡產業的品牌企業，形成一批老齡產業創新發展示範點。 　　

到2050年，老齡產業消費潛力充分釋放，形成完善的老齡產業發展制度政策環境和完整的老齡產業體系，老年人及其家庭多樣化、多層次的老齡產品和服務需求得到極大滿足，老齡產業的消費比重明顯提升，參與國際合作和競爭優勢明顯增加，形成經濟發展新的增長點。

老年人口 北京

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