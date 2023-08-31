深圳新措施 助民營經濟做優做強

今年8月，總部在深圳的民企比亞迪股份有限公司迎來第500萬輛新能源汽車下線。「比亞迪的發展，離不開深圳市場化、法治化、國際化營商環境的沃土。」比亞迪董事長兼總裁王傳福說。

新華社報導，被譽為「創新之城」的深圳，民營企業在科技創新中唱主角。數據顯示，上半年深圳GDP同比增長6.3%，其中民營經濟佔深圳GDP比重約六成，是深圳經濟增長的主要貢獻力量。

位於深圳市的衞光生物是大陸國家級高科技企業，擁有「廣東省蛋白質（多肽）分離純化工程技術研究開發中心」等研發平台。「深圳是一片創新創業的熱土，政府各方面的支持力度很大。深圳稅務部門堅持送政策、送服務上門，及時輔導我們享受留抵退稅、研發費用加計扣除等政策，並為企業量身定制政策套餐，第一時間輔導企業享受稅費紅利。」衞光生物董事長張戰說。

根據大陸國家稅務總局深圳市稅務局消息，深圳全市國家級高科技企業超過2.3萬家，國家級專精特新「小巨人」企業443家，年平均研發經費人民幣3339.19萬元，研發強度為7.63%，高於大陸全國平均水平。同時，深圳每年近2.2萬戶納稅人享受研發費用加計扣除政策。

從企業「不找市長找市場」，到政府「我為企業找市場」，「有效市場+有為政府」的認識在深圳不斷地深化。今年以來，深圳政府部門積極支持民營企業「補鏈」需求，助推「跨界」供給，堅定發展預期，在全市範圍內開展「萬名幹部助企行」「我為企業找市場」等行動。

深圳市工業和信息化局局長余錫權說，「我為企業找市場」行動針對需求收縮、供給衝擊、預期轉弱「三重壓力」，從強化企業主體地位、推進創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈深度融合出發，為製造業特別是高科技企業創造新空間、提供新平台、打造新路徑。

8月中旬，深圳市發布《關於促進民營經濟做大做優做強的若干措施》，從放寬市場准入、保護合法權益、清理拖欠企業帳款、加強企業融資支持等方面，提出20條精準有力舉措，助力民營經濟發展。

深圳去年已連續發布助企紓困、培育壯大經營主體、聯動生產端促消費、工業穩增長提質量、推動經濟穩定增長等5個「30條」系列政策，為各類經營主體減負人民幣1596億元。

深圳市中小企業服務局副局長胡小劍說，深圳市發布一系列惠企政策，加強服務民營企業。目前，深圳已逐步構建「縱向到底、橫向到邊」的企業服務機制，一批惠企政策正穩步落地實施。