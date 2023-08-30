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華為今年上半年利潤年增218% 研發費用年增4%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
華為2023年上半年賺2倍，且持續投注經費在研發上。路透
華為2023年上半年賺2倍，且持續投注經費在研發上。路透

華為30日晚間披露2023年半年報顯示，今年上半年實現營收人民幣3,082.90億元，年增 3.2%；淨利潤為人民幣465.23億元，年增218%。值得注意的是，華為持續投入研發，今年上半年華為研發費用為人民幣826.04億元，年增4.4%。顯示華為在研發這一塊並未停止。

去年，華為研發費用支出為人民幣1,615億元，佔全年收入的25.1%，研發投入創公司歷史新高。近十年，華為累計投入的研發費用超過人民幣9,773億元。

此前，據11日華為在官網發布2023年上半年經營業績，從業務類別來看：華為ICT基礎設施業務收入為人民幣1,672億元，終端業務收入為人民幣1,035億元，雲計算業務收入為人民幣241億元，數位能源業務收入為人民幣242億元，智能汽車解決方案業務收入為人民幣10億元。

2022年上半年，華為終端業務收入為人民幣1,013億元。這意味著，2023年上半年，華為終端業務收入年增2.1%。也代表華為手機業務正回到軌道。

此前，市場研究機構Omdia發布報告稱，華為手機在第2季回到了復甦軌道上，第2季全球手機出貨量為740萬台，年增與月增率均增長15.6%。對於華為手機業務，申萬宏源研報稱，2023年下半年展望樂觀。

華為在29日中午以「先鋒計劃」方式讓Mate 60 Pro未發先售，一上架即「秒殺」缺貨。澎湃新聞報導，第三方研究機構納弗斯首席分析師李懷斌分析，Mate 50系列銷量在500萬左右，預計Mate 60系列能超過600萬。

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