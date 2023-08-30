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中國擬下調存量房貸利率　陸媒曝本周有譜

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸房市持續爆雷，協助市場平穩發展成為當務之急。圖為福州建設中的萬科房地產。 （中通社資料照片）
大陸房市持續爆雷，協助市場平穩發展成為當務之急。圖為福州建設中的萬科房地產。 （中通社資料照片）

為挽救房市，近期調整存量房貸利率成為大陸市場關注焦點，綜合陸媒報導，已有多家大型銀行對此做出回應，預計本周內將集體有實質行動作，包括對不同類型各戶的存量房屋抵押貸款利率進行差異化調降，或僅限於首間房屋貸款等。

《證券日報》報導，截至29日，已有包括農業銀行、建設銀行、中信銀行、招商銀行等在內的多家銀行對此回應。

存量房貸是指銀行里已經發放的房貸，以中國農業銀行為例，就中國人民銀行明確指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率一事，農業銀行副行長林立29日下午在該行中期業績發布會上說，「在有關政策方案明確後，我們將抓緊制定具體的操作細則，會盡快完善好合同文本的準備，做好系統銜接」。

招商銀行行長助理兼董事會秘書彭家文28日也在2023年中期業績交流會上說，存量房貸利率下調勢在必行，目前已經制定了相應的預案。華夏銀行行長關文傑也表示，該行將在監管部門指導下，密切關注市場動向，有序推進後續相關工作。

因此，陸媒報導引述多個大陸國有大行消息人士稱，本周內針對存量房貸利率調整，國有大行集體可能有實質性動作。此外，也可能將調整存款利率，將一到三年期定期存款利率下調10到25個基點。

易居研究院研究總監嚴躍進說，降低存量房貸利率短期內對銀行或許有損失，但從中長期來看，可增加信貸的穩定性，也客觀上減少購房者月供壓力，所以從這個角度上，也有助於防範化解金融風險問題。

不過，對於如何既讓廣大借款人受益，又最大程度降低對大陸銀行經營的影響，招聯首席研究員董希淼提醒，需要綜合考量、有序推進，考慮到銀行近年來持續向實體經濟讓利、利潤增長壓力較大，調降存量房貸可階段性實施。

董希淼建議，與此同時，監管部門可引導銀行降低存款利率，進一步壓降負債成本，延緩息差縮窄、盈利下滑等壓力。此外，人行還可對因存量房貸利率下降較多、影響較大的銀行，透過額外的定向降準等措施予以支持，提高銀行降低存量房貸利率的主動性。

業績 實體經濟 中國人民銀行

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