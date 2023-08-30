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延續平穩恢復　陸前七月物流總額增4.7%

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸物流數據反映市場平穩恢復。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）
大陸物流數據反映市場平穩恢復。圖為山東青島港貨櫃碼頭。（新華社）

中國物流與採購聯合會30日公布今年1到7月物流運行數據，其中，大陸全國社會物流總額為人民幣189.9兆元，年增長4.7%，聯合會解讀稱，當前大陸物流需求基本穩定，社會物流總額累計增速延續平穩恢復趨勢。

據中國物流與採購聯合會發布，今年以來，大陸社會物流需求基本平穩，物流運行整體持續恢復，供應鏈上下游協同性持續改善，工業、流通等領域產銷銜接水準有所提高。

從結構看，數據顯示，大陸能源和原材料進口物流量佔比依然較大且近期有所回升，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤、天然氣量累計年增率分別為6.9%、12.4%、88.6 %和7.6%；機電產品進口物流量則持續下滑，機床、積體電路、汽車等產品累計降幅在16到20%之間。

大陸民生消費物流仍處恢復期，1到7月，大陸單位與居民物品物流總額同比增長10.1%，比上半年小幅提高0.1個百分點。解讀稱，促消費政策逐步顯效，且從結構看，大陸線上電商物流持續活躍，餐飲、百貨、便利店等線下物流持續回暖。

工業品方面，7月大陸原材料製造物流總額年增8.8%，比6月加快2個百分點，鋼鐵和石油加工行業年增率均在15%左右。中國物流與採購聯合會解讀表示，隨著產業向高端延伸、向綠色轉型，相關領域物流需求保持較快增長。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，總體上來看，大陸物流的需求仍然在增長。尤其是在結構優化這個方面來講的話，反映出大陸經濟高質量發展、轉型升級的特徵進一步明顯。

材料 流量

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