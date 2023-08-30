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應對人口老化　陸「銀齡教師」計畫讓退休師重回校園

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
圖為浙江桐盧的退休教師，退休但不退學，仍回到學校幫助教學工作。取自中國報導網
圖為浙江桐盧的退休教師，退休但不退學，仍回到學校幫助教學工作。取自中國報導網

隨高齡化社會到來，十四五（2021到2025年）期間，大陸老年人口將突破三億，教育領域也將迎來退休高峰，在此之下，為舒緩壓力，並完善教育體系，大陸教育部等十部門近日聯合發布《國家銀齡教師行動計劃》，有意持續挖掘退休教師的資源優勢，推動建設大陸全民終身學習的學習型社會、學習型大國，加快建設教育強國。

據北京日報，該計畫搭建大陸國家層面老有所為平台，發揮退休教師有益補充、示範引領作用。大陸教育部指稱，經過三年左右時間，全大陸銀齡教師隊伍總量計劃達12萬人左右。

要如何讓這些退休教師資源發揮作用，計畫指稱，將總結過去「中小學銀齡講學計劃」、「高校銀齡教師支援西部計劃」的試點經驗，對標新形勢新任務，從總體要求、目標任務、組織保障等方面強化頂層設計。

因此，大陸《國家銀齡教師行動計劃》包含五大行動，例如讓銀齡教師支持有發展潛力，和民族地區新建或急需提升發展水平的普通高等學校，以及需進一步提升辦學條件的職業院校，並支持終身教育行動聚焦建強師資隊伍，支持各級老年教育機構、社區教育機構、開放教育機構提升，和支持民辦教育等。

計畫說，經過三年左右時間，大陸銀齡教師服務各級各類教育的工作體系基本健全，在推動建設教育強國、積極應對人口老齡化、建設全民終身學習的學習型社會、學習型大國中發揮明顯作用。

大陸教育部教師工作司負責人在「答記者問」中舉例，大陸教育部於2018年實施中小學銀齡講學計劃，2020年啟動實施高校銀齡教師支援西部計劃，累計招募2萬多名中小學退休教師，展開支教支研，既發揮了退休教師餘熱，又提升了受援校、受援地教育發展水準，形成了多贏的良好局面。

教育部 小學 高校

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