東方汽輪機 秀綠色低碳12成果

8月24日上午，東方電氣集團東方汽輪機有限公司（以下簡稱「東方汽輪機」）舉行新產品發布會，集中發布9款綠色低碳智能新產品和3項綠色低碳智能整體解決方案，展示其在產業數位化、智慧化、綠色化的最新成果。

此次發布會以「智慧互聯、綠色驅動、合作共贏」為主題，共發布綠色低碳智能領域自主重型燃氣輪機、太陽能光熱發電汽輪機、高端壓縮機、有機朗肯迴圈發電、工業驅動汽輪機、壓差發電、超臨界二氧化碳發電、混合工質發電等9款新產品和儲能系統綜合解決方案、數位化工廠解決方案、綜合能源系統解決方案等3項整體解決方案。

燃氣輪機是科技與高端製造業水平的象徵，東方汽輪機依託3個大陸國家級創新平台，持續推進自主燃機系列化產品研製，首台自主研製的F級50兆瓦重型燃氣輪機商業示範機組，今年3月正式投運，實現了大陸自主燃機從「0」到「1」的突破。儲能技術方面，東方汽輪機積極拓展以壓縮空氣儲能、二氧化碳儲能、全釩液流電池等為主的儲能產業，建成全球首個二氧化碳+飛輪儲能示範項目和大陸單電堆功率最大的釩液流電池光儲充項目。

據了解，近年來，東方汽輪機作為東方電氣集團的核心子企業，始終堅持創新發展理念，在核電、氣電、工業透平等多個領域保持領先優勢，旨在奮力壯大戰略性新興產業、推動能源裝備綠色低碳發展。