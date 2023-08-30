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枸杞夯 歐洲超市也上架

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

青海省首屆枸杞產業發展大會專家研討會28日在青海海西蒙古族藏族自治州格爾木市舉行，會上中國醫學科學院藥用植物研究所博士後研究員姚入宇表示，根據近幾年美國的數據統計顯示，（中國）有機枸杞在全球植物補劑暢銷榜中排名第24名，有機枸杞在海外的市場份額持續增加。

中新社報導，枸杞按照生長環境不同，分為普通枸杞、無公害枸杞、綠色枸杞和有機枸杞四大類。其中，有機枸杞被公認為品質最好。

「柴達木」品牌枸杞產區地處世界「四大超淨區」之一的青藏高原腹地柴達木盆地，由於太陽輻射強，空氣乾燥，制約了各種病蟲害的發生，加上遠離工廠礦區，為枸杞產業提供了良好的發展環境。

2018年始，青海省在中國率先啟動了有機枸杞基地認定工作，並公布通過有機枸杞基地認定的企業名單和種植面積。「柴達木」枸杞先後獲得中國農業農村部頒發的國家農產品地理標誌登記證書，核心基地通過歐盟ECOCERT、德國BCS、色瑞斯CERES等國際知名認證機構和中國農業農村部綠色認證。

統計顯示，截至2021年6月，中國枸杞產業中青海的有機種植獲證數量占中國的56％；有機枸杞種植認證面積占中國的78.9％。

姚入宇表示，全球枸杞有4個分布中心，分別是北美洲的西南部，南美洲的南部，非洲的南部以及亞洲的東部。既然全世界都在使用枸杞，為什麼說世界枸杞看中國？他認為，雖然全球有很多枸杞的品種，但僅有中國的三個品種發展成為成熟的商品。

姚入宇說，中國枸杞在2010年後，一躍成為非常暢銷的全球性健康食品。同時，枸杞也被收錄進很多國家的藥典，也說明了它合法使用的身分。

「到2020年數據，中國枸杞的出口量大約在1.2萬噸至1.3萬噸」。姚入宇說，出口量的數據可以顯示出枸杞很大的商機，中國枸杞占全球枸杞市場的95%，在歐洲，枸杞已經進入到普通超市，從枸杞的消費量和人口比例來說，外銷的需求壓力還很大。中國有機枸杞產業要注重與國外機構合作，積極推銷枸杞產品。

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