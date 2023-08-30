陸網民近10.8億 網文用戶激增

中國互聯網絡信息中心（CNNIC）28日在北京發布的第52次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2023年6月底，中國網民規模達10.79億人，較2022年12月增長1109萬人，互聯網普及率達76.4%。

中新社報導，今年上半年，中國各類互聯網應用持續發展，多類應用用戶規模獲得一定程度增長。即時通信、網絡視頻、短視頻的用戶規模仍穩居前三。截至6月，即時通信、網絡視頻、短視頻用戶規模分別達10.47億人、10.44億人和10.26億人，用戶使用率分別為97.1%、96.8%和95.2%。

網約車、在線旅行預訂、網絡文學等用戶規模實現較快增長。截至6月，網約車、在線旅行預訂、網絡文學的用戶規模較2022年12月分別增長3492萬人、3091萬人、3592萬人，增長率分別為8.0%、7.3%、7.3%，成為用戶規模增長最快的三類應用。

中國數字基礎設施建設進一步加快，資源不斷豐富。截至2023年6月，中國域名總數為3024萬個；IPv6地址數量為68055塊/32，IPv6活躍用戶數達7.67億；互聯網寬帶接入端口數量達11.1億個；光纜線路總長度達6196萬公里。

報告顯示，大陸全國5G行業虛擬專網超過1.6萬個。工業互聯網標識解析體系覆蓋31個省（區、市）。具有一定影響力的工業互聯網平台超過240家，中國基本形成綜合型、特色型、專業型的多層次工業互聯網平台體系。